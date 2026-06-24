Tăng cường phối hợp ngăn các mạng lưới lừa đảo trực tuyến

Mạng lưới lừa đảo trực tuyến tại một số quốc gia ở Đông Nam Á đang chuyển hoạt động sang đảo quốc Sri Lanka ở Nam Á - nơi có chính sách visa thông thoáng và hệ thống internet tốc độ cao.

Các thành viên trong một băng nhóm tội phạm gốc Hoa bị cảnh sát Sri Lanka bắt giữ hồi tháng 5. ẢNH: Yonhap

Kể từ đầu năm đến nay, cảnh sát Sri Lanka đã bắt giữ hơn 1.000 người nước ngoài vì bị cáo buộc liên quan đến tội phạm mạng. Chỉ riêng trong tháng 5-2026, cảnh sát Sri Lanka đã bắt giữ 37 công dân Trung Quốc bị tình nghi điều hành một trung tâm lừa đảo tại thủ đô Colombo. Các nghi phạm, ở độ tuổi từ 23 đến 44, nhập cảnh bằng visa du lịch và ở lại làm việc bất hợp pháp. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 35 máy tính, 147 điện thoại di động và 100 thẻ SIM. Chỉ một tháng trước đó, 152 người nước ngoài, phần lớn là người Trung Quốc, đã bị bắt vì đang tiến hành chiến dịch lừa đảo trực tuyến từ một khách sạn ở vùng Tây Bắc đảo quốc này.

Báo Japan Times dẫn lời các quan chức Sri Lanka cho biết, các băng nhóm tội phạm đã lợi dụng chính sách thị thực du lịch 30 ngày của hòn đảo dành cho công dân hơn 40 quốc gia và quy trình xin giấy phép trực tuyến dễ dàng.

Các quan chức cho biết các mạng lưới hoạt động ở Sri Lanka nhắm mục tiêu vào các nạn nhân rộng khắp ở châu Á, trong đó có cả Ấn Độ, Việt Nam và Philippines. Quy mô khổng lồ của các chiến dịch lừa đảo trở nên rõ ràng hơn trong những tuần gần đây khi cảnh sát nhận được rất nhiều cuộc gọi báo cáo mỗi ngày. Chính phủ Sri Lanka cũng đang điều tra xem liệu các tổ chức tội phạm nước ngoài có liên quan đến vụ tấn công mạng gần đây nhằm vào kho bạc nhà nước Sri Lanka, gây thiệt hại khoảng 2,5 triệu USD hay không.

Những nhóm này nhập cảnh như khách du lịch, thuê nhà hoặc đặt phòng khách sạn, sau đó vận hành các chiến dịch lừa đảo khắp châu Á. Những mạng lưới này có mặt khắp nơi, từ các biệt thự sang trọng, khách sạn cho đến các khu phức hợp văn phòng.

Trung Quốc, quốc gia đã tăng cường hợp tác với chính quyền địa phương trong những năm gần đây để trấn áp các mạng lưới lừa đảo, xác nhận sự dịch chuyển về mặt địa lý này. Theo Đại sứ quán Trung Quốc tại Colombo, hạ tầng viễn thông phát triển, vị trí địa lý thuận lợi và chính sách thị thực tương đối dễ dãi của Sri Lanka đã khuyến khích các mạng lưới lừa đảo chuyển đến đây.

Tờ Manila Times nhận định, việc các nhóm lừa đảo chuyển địa bàn hoạt động sang Sri Lanka cho thấy chúng đang chủ động né tránh các chiến dịch trấn áp tại Đông Nam Á để tìm nơi đặt căn cứ mới. Thực tế này cũng cho thấy các biện pháp truy quét đơn lẻ, dù quy mô lớn, chỉ khiến các mạng lưới lừa đảo phân tán chứ không xóa bỏ được tận gốc. Do đó, để ngăn chặn tình trạng này, các quốc gia trong khu vực cần tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin và xử lý tội phạm xuyên biên giới một cách chặt chẽ hơn.

KHÁNH HƯNG