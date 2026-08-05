Ký quỹ thị thực - Rào cản mới vào Mỹ

Ngày 3-8, Mỹ chính thức triển khai chương trình ký quỹ đối với người xin thị thực không định cư. Chính sách ảnh hưởng tới 50 quốc gia, trong đó có 30 nước châu Phi, làm dấy lên tranh luận về khả năng tiếp cận thị thực của người dân các nước đang phát triển.

Rào cản lớn

Quy định của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ công dân đến từ 50 quốc gia khi xin thị thực công tác (B-1) hoặc du lịch (B-2) có thể bị yêu cầu nộp khoản ký quỹ từ 10.000USD - 20.000USD trước khi được cấp thị thực. Khoản tiền này sẽ được hoàn trả nếu người nhập cảnh tuân thủ đầy đủ các điều kiện lưu trú, song sẽ bị tịch thu nếu vi phạm quy định về thời hạn hoặc mục đích lưu trú.

Hành khách tại sân bay quốc tế Los Angeles, Mỹ (ẢNH: Los Angeles Times)

Chính sách trên được xây dựng từ chương trình thí điểm bắt đầu từ tháng 8-2025. So với giai đoạn thí điểm, Mỹ đã bãi bỏ mức ký quỹ thấp nhất là 5.000USD, giữ nguyên các mức 10.000USD và 15.000USD, đồng thời bổ sung mức cao nhất lên tới 20.000USD. Việc nộp tiền ký quỹ sẽ do viên chức lãnh sự Mỹ quyết định trên cơ sở đánh giá từng hồ sơ cụ thể.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chương trình nhằm hạn chế tình trạng lưu trú quá hạn và đã giúp nâng tỷ lệ tuân thủ quy định nhập cư trong giai đoạn thí điểm. Tuy nhiên, mức ký quỹ lên tới hàng chục ngàn USD có thể khiến nhiều doanh nhân, sinh viên, khách du lịch và thăm người thân phải hủy hoặc hoãn kế hoạch đến Mỹ.

Giảm sức hấp dẫn

Quyết định cũng làm dấy lên nhiều tranh luận tại Mỹ. Truyền thông Mỹ dẫn nhận định của các tổ chức bảo vệ quyền người nhập cư cho rằng, khoản ký quỹ tới 20.000USD tạo rào cản tài chính lớn đối với người dân ở các nước thu nhập thấp, đặc biệt tại châu Phi, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ phân biệt đối xử trong xét duyệt thị thực.

30 quốc gia châu Phi phải ký quỹ thị thực để xin visa Mỹ (ẢNH: Business Insider)

Dữ liệu từ chương trình thí điểm cho thấy gần một nửa số người bị yêu cầu ký quỹ đã từ bỏ việc xin thị thực, khiến số visa được cấp tại các quốc gia thuộc diện áp dụng giảm tới 83%. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng biện pháp này giúp nâng cao mức độ tuân thủ các quy định về lưu trú và sẽ tiếp tục điều chỉnh, mở rộng hoặc thu hẹp danh sách quốc gia tùy diễn biến thực tế.

Kết quả trên cho thấy, chính sách không chỉ răn đe người có nguy cơ lưu trú quá hạn mà còn khiến nhiều người từ bỏ kế hoạch đến Mỹ. Cùng với việc siết kiểm tra mạng xã hội của người xin visa, tăng phí thị thực là một phần trong chính sách nhập cư cứng rắn hơn của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Trong danh sách các nước bị ảnh hưởng, ngoài 30 nước châu Phi, còn có các nước: Bangladesh, Bhutan, Campuchia, Kyrgyzstan, Mông Cổ, Nepal, Tajikistan, Turkmenistan, Papua New Guinea, Cuba, Georgia, Dominica, Nicaragua, Venezuela...

HẠNH CHI tổng hợp