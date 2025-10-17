Tăng cường xử lý vi phạm bản quyền lĩnh vực phát thanh, truyền hình trên internet

Ngày 17-10, tại TPHCM, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức Hội thảo giao ban quản lý hoạt động dịch vụ phát thanh truyền hình với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh truyền hình năm 2025.

Hội thảo giao ban quản lý hoạt động dịch vụ phát thanh truyền hình

Ông Bùi Huy Cường, Phó Trưởng phòng Quản lý Dịch vụ - Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (PTTH-TTĐT), cho biết: “Dịch vụ phát thanh, truyền hình quảng bá thời gian qua đã đáp ứng tốt nhu cầu thông tin tuyên truyền của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, dự báo thời gian tới sẽ bị giảm về doanh thu. Xu hướng phát triển dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền sẽ là dịch vụ OTT TV và chúng ta hiện có đầy đủ điều kiện thuận lợi cả chính sách lẫn hạ tầng để phát triển dịch vụ OTT TV”.

Theo đó, doanh thu dịch vụ phát thanh, truyền hình quảng bá năm 2024 khoảng 200 tỷ đồng. Với dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền (THTT) trong nước, thuê bao dịch vụ THTT truyền thống giảm mạnh còn 10,3%, thuê bao dịch vụ OTT TV tăng mạnh với 24,1%, thuê bao dịch vụ THTT toàn thị trường tăng nhẹ 2%.

Doanh thu thuê bao dịch vụ THTT truyền thống giảm 9,7%, doanh thu thuê bao dịch vụ THTT OTT TV tăng 32,8%, chỉ xấp xỉ 1/3 doanh thu dịch vụ THTT truyền thống. Tổng doanh thu thuê bao toàn thị trường giảm 2,7%.

Ông Nguyễn Xuân Hải, đại diện Tập đoàn VNPT, cho biết, việc thuê bao tăng lên nhưng doanh thu đi xuống là điều đáng phải suy ngẫm. Do đó, các đơn vị cần tiếp tục tối ưu hóa công nghệ, giảm thiểu rủi ro trong quá trình kinh doanh.

Còn theo ông Trần Văn Úy, Chủ tịch Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam, vấn đề vi phạm bản quyền không phải bây giờ mới nóng mà đã tồn đọng hơn 10 năm nay. Vấn đề bản quyền trên không gian mạng đã được kiến nghị xử lý nhiều lần nhưng không dễ để xử lý dứt điểm.

Chủ tịch Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam nhấn mạnh, liên quan đến vấn đề bảo vệ bản quyền trên không gian mạng, Hiệp hội sẽ tiếp tục phối hợp với Cục PTTH-TTĐT báo cáo vi phạm, đề xuất Cục gửi báo cáo Cục An ninh mạng - Bộ Công an đề xuất hỗ trợ ngăn chặn đường link vi phạm.

TIỂU TÂN