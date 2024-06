Tạp chí du lịch uy tín quốc tế bình chọn Top 10 khu nghỉ dưỡng biển tốt nhất Việt Nam

Tạp chí du lịch uy tín hàng đầu Travel + Leisure Đông Nam Á, Hồng Kông và Ma Cao vừa công bố danh sách những người chiến thắng trong giải thưởng Luxury Awards Asia Pacific 2024. Trong Top 10 Khu nghỉ dưỡng biển và đảo tốt nhất (Best Beach and Island Resorts) có nhiều tên tuổi quen thuộc.

Trong danh sách này có InterContinental Đà Nẵng Sun Peninsula Resort; Regent Phú Quốc; La Veranda Resort Phú Quốc – Mgallery; JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa; Ana Mandara Cam Ranh; InterContinental Phú Quốc Long Beach Resort; The Anam Cam Ranh; Anantara Quy Nhơn Villas; Six Senses Côn Đảo; Four Seasons Resort The Nam Hải, Hội An.

The Anam Cam Ranh được bình chọn nhờ sở hữu vị trí ngoạn mục với tầm nhìn hướng ra Bãi Dài của bán đảo Cam Ranh

Tạp chí Travel + Leisure Southeast Asia, Hồng Kông và Ma Cao viết về giải thưởng, cho rằng, trong ngành khách sạn ở 15 quốc gia và vùng lãnh thổ cũng như toàn bộ khu vực châu Á - Thái Bình Dương, những người chiến thắng giải thưởng là những cái tên hoàn toàn xứng đáng được bình chọn bởi những khách du lịch, những người thường xuyên đi máy bay, những người yêu thích du lịch biển...

MAI AN