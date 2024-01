Tạp chí du lịch uy tín thế giới bình chọn 6 khách sạn mới tốt nhất Việt Nam năm 2023

The Anam Mũi Né có hai hồ bơi lớn gồm một hồ bơi nước ngọt và một hồ bơi nước mặn

Travel + Leisure giới thiệu: “Michelin đến Việt Nam vào năm 2023, nhưng các nhà hàng và quán bar trong cẩm nang đó không phải là những nhà hàng duy nhất hấp dẫn khẩu vị của chúng tôi. Tin chúng tôi đi, bạn sẽ không muốn bỏ lỡ những cái tên mới nổi hấp dẫn này - hãy chọn một trong những địa điểm mới mẻ và sang trọng dưới đây để lưu trú và tận hưởng những điều tuyệt vời đang chờ đón bạn”.

Travel + Leisure còn nhận định 2023 là một năm khá bận rộn với ngành khách sạn nhà hàng của Việt Nam. Nếu năm 2022 ngành du lịch đang dần phục hồi thì năm 2023 là một năm khởi sắc với rất nhiều nhà hàng và khách sạn được khai trương, từ Sài Gòn đến Hà Nội, Đà Nẵng và nhiều điểm đến ít được chú ý hơn như Cam Ranh. Không có thời điểm nào phù hợp hơn lúc này để đến Việt Nam.

​Tác giả Jovel Chan viết về The Anam Mũi Né - 1 trong 6 khách sạn lọt vào danh sách này như sau: “Với cao tốc Sài Gòn - Mũi Né mới được thông xe giúp giảm thời gian di chuyển xuống còn khoảng 2 giờ lái xe… Tọa lạc ở phía Đông của bãi biển Mũi Né và được bao quanh bởi nhiều cây xanh tươi tốt, mọi ngóc ngách của The Anam Mũi Né đều hoài cổ và ngập tràn nét quyến rũ cổ điển Đông Dương. The Anam Mũi Né là thành viên duy nhất của Việt Nam tham gia hệ thống khách sạn nhỏ hạng sang trên toàn thế giới - Small Luxury Hotels of the World (SLH)”.

5 khách sạn khác của Việt Nam lọt danh sách của Travel + Leisure là Voco Ma Belle Danang, Fusion Resort & Villas Danang, La Festa Phu Quoc, Grand Mercure Hanoi, và Danang Marriott Resort & Spa - Non Nuoc Beach Villas.

MAI AN