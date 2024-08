Tập huấn điều lệnh, quân sự cho 100 lãnh đạo công an khu vực phía Nam

Ngày 20-8, Ban Tổ chức tập huấn điều lệnh, quân sự năm 2024 (Bộ Công an) cùng Trường Cao đẳng CSND II tổ chức lễ khai mạc lớp tập huấn điều lệnh, quân sự cho 100 lãnh đạo cấp cục và tương đương trong CAND, khu vực phía Nam đợt 1.

Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 20 đến 22-8. Tại đây, các đồng chí lãnh đạo cấp cục và tương đương được tập huấn các nội dung: quán triệt văn bản của Bộ về công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật; giới thiệu nội dung mới sửa đổi, bổ sung của điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ và nghi lễ CAND; giới thiệu, tổ chức tập luyện bắn súng quân dụng…

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Phó Trưởng Ban Tổ chức tập huấn điều lệnh, quân sự năm 2024, cho biết, việc tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật trong CAND là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng; góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Những năm qua, công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật luôn được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, thủ trưởng công an các cấp quan tâm chỉ đạo. Qua đó, đạt được nhiều kết quả nổi bật…

Tuy nhiên, công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND những năm qua còn bộc lộ nhiều hạn chế: công tác tập huấn của một số đơn vị, địa phương chưa thực sự hiệu quả, khả năng sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ và võ thuật còn hạn chế...

Những hạn chế trên chủ yếu do nhận thức về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tác dụng của công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật chưa đầy đủ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số đơn vị, địa phương chưa được quan tâm đúng mức.

