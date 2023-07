Tập trung nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Theo đó, tỉnh tập trung cải thiện mạnh 6 chỉ số thành phần (tiếp cận đất đai, chi phí thời gian thực hiện các quy định của Nhà nước, chi phí không chính thức, tính năng động của chính quyền tỉnh, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự, đào tạo lao động); Duy trì và phát huy 4 chỉ số thành phần (tính minh bạch, cạnh tranh bình đẳng, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, chi phí gia nhập thị trường)…

Theo kết quả công bố của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), chỉ số PCI tỉnh Cà Mau năm 2022 đạt 61,6 điểm (giảm 3,14 điểm), xếp thứ 58/63 tỉnh, thành trong cả nước; giảm 26 hạng so với năm 2021, xếp thứ 12/13 (giảm 5 bậc) so với các tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL. Kết quả PCI năm 2022 cho thấy điểm số và thứ hạng bị sụt giảm mạnh, và đây là lần sụt giảm hạng sâu nhất trên bản đồ xếp hạng PCI của tỉnh so với các tỉnh, thành phố trong cả nước cũng như khu vực ĐBSCL.