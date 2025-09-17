Pháp luật

An ninh - trật tự

Tạt xăng đốt tiệm spa của người tình cũ vì ghen tuông

SGGPO

Ngày 17-9, Công an xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) cho biết đang điều tra, làm rõ vụ việc một cơ sở spa trên địa bàn bị tạt xăng đốt, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Công an cung cấp
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Công an cung cấp

Theo thông tin ban đầu, khoảng chiều 16-9, khi đang ở trong tiệm, chị T.T.N. (SN 1991, trú xã Tuy Phước) cùng con gái phát hiện một người đàn ông leo tường đột nhập, mang theo xăng châm lửa đốt rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Phát hiện sự việc, con gái chị N. lập tức hô hoán người dân đến hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên, đám cháy bùng phát dữ dội, khiến nhiều tài sản, vật dụng trong tiệm spa bị thiêu rụi.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác định nghi phạm là Đ.V.K. (SN 1979, trú phường Bình Định, tỉnh Gia Lai). Đến tối cùng ngày, K. được mời về trụ sở để làm việc.

z7021376504895_99b884a8a9dc53f965c027d4cff845ff.jpg
Lực lượng chức năng đang làm việc với đối tượng Đ.V.K. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan công an, bước đầu K. khai nhận từng có quan hệ tình cảm với chị N., nhưng đã chia tay. Khi biết chị N. đang tìm hiểu người khác, K. nảy sinh ghen tuông và thực hiện hành vi đốt tiệm spa để trả thù.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

HOÀNG NGỌC

Từ khóa

ghen tuông tạt xăng Gia Lai công an người tình Spa làm đẹp ghen điều tra

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn