Tạt xăng đốt tiệm spa của người tình cũ vì ghen tuông

Ngày 17-9, Công an xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) cho biết đang điều tra, làm rõ vụ việc một cơ sở spa trên địa bàn bị tạt xăng đốt, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Công an cung cấp

Theo thông tin ban đầu, khoảng chiều 16-9, khi đang ở trong tiệm, chị T.T.N. (SN 1991, trú xã Tuy Phước) cùng con gái phát hiện một người đàn ông leo tường đột nhập, mang theo xăng châm lửa đốt rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Phát hiện sự việc, con gái chị N. lập tức hô hoán người dân đến hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên, đám cháy bùng phát dữ dội, khiến nhiều tài sản, vật dụng trong tiệm spa bị thiêu rụi.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác định nghi phạm là Đ.V.K. (SN 1979, trú phường Bình Định, tỉnh Gia Lai). Đến tối cùng ngày, K. được mời về trụ sở để làm việc.

Lực lượng chức năng đang làm việc với đối tượng Đ.V.K. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan công an, bước đầu K. khai nhận từng có quan hệ tình cảm với chị N., nhưng đã chia tay. Khi biết chị N. đang tìm hiểu người khác, K. nảy sinh ghen tuông và thực hiện hành vi đốt tiệm spa để trả thù.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

HOÀNG NGỌC