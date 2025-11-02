Tàu chở hơn 174.000 tấn quặng mắc cạn tại vùng biển Dung Quất, Quảng Ngãi

Chiều 2-11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất thông tin, tại khu vực cảng Dung Quất vừa xảy ra sự cố một tàu vận tải quốc tịch Liberia bị mắc cạn khi đang neo đậu.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất nhận thông báo từ mail của Công ty TNHH TM & LOGISTIC Thái Bình Dương về việc tàu STAR BUENO dài hơn 291m, rộng 45m, do thuyền trưởng Bongcayao Robert Uy (quốc tịch Philippines) điều khiển, chở theo hơn 174.790 tấn quặng sắt từ Nam Phi đến cảng Dung Quất, trên tàu có 22 thuyền viên, bị mắc cạn trong lúc neo đậu tại vùng biển Dung Quất.

Theo đó, lúc 18 giờ 15 ngày 25-10 khi đang neo tại vùng biển Dung Quất chờ hướng dẫn vào cảng, sĩ quan trực ca phát hiện mỏ neo mạn trái tàu bị trôi do điều kiện thời tiết xấu, sĩ quan trực ca báo cáo cho thuyền trưởng, đến 18 giờ 40 phút, do gió to, sóng lớn, tàu không thể cơ động được dù đã khởi động máy chính hết công suất.

Đến 8 giờ ngày 29-10, tàu tự nổi trở lại. Thuyền trưởng xác nhận hầm số 1, số 5 và số 7 có phát hiện tình trạng nước xâm nhập, thuyền viên trên tàu đã tiến hành bố trí các máy bơm di động để bơm nước ra ngoài

Tàu STAR BUENO bị hư hỏng nặng sau khi mắc cạn, nguy cơ chìm tàu

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất đã chủ động phối hợp với Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi và các cơ quan chức năng nắm tình hình liên quan đến phương tiện tàu STAR BUENO bị mắc cạn, đồng thời cấp phép cho các phương tiện Dung Quất 06, Dung Quất 19, Tiến Minh hỗ trợ tàu.

Do ảnh hưởng của gió mùa, khu vực vùng biển Dung Quất vẫn có gió cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7, cấp 8, sóng cao 2- 3m. Tàu có dung tích lớn, vận chuyển số lượng hàng hóa lớn trong tình trạng tàu hư hỏng nặng tiềm ẩn nguy cơ chìm tàu dẫn đến tràn dầu và hàng hóa (quặng sắt) chìm xuống biển.

Để đảm bảo an toàn, an ninh cho tàu và thuyền viên, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất đề xuất Ban Chỉ huy BĐBP tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi có trách nhiệm phối hợp với các lực lượng chức năng chủ động ứng phó tai nạn hàng hải và phòng ngừa sự cố tràn dầu trong khu vực cảng Dung Quất.

NGUYỄN TRANG