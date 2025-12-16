Các dự án giao thông trọng điểm qua miền Trung - Tây Nguyên: Sẵn sàng thông xe, tạo xung lực phát triển

Những ngày này, trên nhiều công trường dự án giao thông tại khu vực phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, công nhân chạy đua thi công, hoàn thiện các phần việc cuối cùng để sẵn sàng thông xe đồng loạt vào ngày 19-12 tới.

Chạy đua trước giờ G

Tại dự án tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, liên danh các nhà thầu do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối. Cụ thể, hầm Bình Đê dài 3,2km, xuyên qua dãy núi giáp ranh Gia Lai - Quảng Ngãi, đã thông.

Các kỹ sư và công nhân tập trung cắt khe co giãn bê tông mặt đường, hàn lan can, sơn hoàn thiện, hiệu chỉnh hệ thống quạt phản lực. Trên đoạn tuyến khoảng 10km qua khu vực đồi núi giáp ranh Quảng Ngãi - Gia Lai, 2 hầm xuyên núi là Huân Phong (0,7km) và Đức Phổ (0,6km) cũng đã hoàn thiện, sẵn sàng chờ ngày thông xe...

Ở các gói thầu giao nhau giữa 2 dự án Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh, đang hoàn chỉnh các hạng mục còn lại như: lắp đặt trụ, biển báo, gia cố mái taluy, dọn dẹp mặt bằng. “Dự án đi qua địa hình phức tạp, nhất là khu vực đèo Cù Mông và cầu vượt sông Kỳ Lộ (tỉnh Đắk Lắk) dài 1.984m, yêu cầu kỹ thuật rất cao.

Các nhà thầu đang bù đắp nhân lực, phương tiện, mũi thi công để bảo đảm thông xe kỹ thuật đúng kế hoạch”, đại diện lãnh đạo Ban Điều hành đường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh cho biết.

Nút giao giữa đường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh đấu nối hoàn thiện vào quốc lộ 1A để nhập làn qua hầm Cù Mông (giáp ranh Gia Lai, Đắk Lắk)

Tại Đắk Lắk, dự án thành phần 3 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 đang bước vào giai đoạn “chạy nước rút”. Toàn bộ cán bộ, kỹ sư và công nhân trên công trường ngày đêm nỗ lực, phấn đấu thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào ngày 19-12-2025.

Ông Đặng Thọ Dần, Giám đốc điều hành dự án thành phần 3, cho biết, tính đến đầu tháng 12, khối lượng các gói thầu xây lắp của dự án đã đạt hơn 85% giá trị hợp đồng, sẽ thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào ngày 19-12-2025, đồng thời tiến hành nghiệm thu, hoàn thành và đưa vào khai thác khoảng 21km. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao tuyến chính trước ngày 14-2-2026.

Trong khi đó, ở đầu tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (dự án thành phần 1) đã hoàn thành công tác láng nhựa mặt đường 20km. Các tổ thi công đang khẩn trương lắp đặt dải phân cách, hàng rào, tôn hộ lan an toàn chống ồn và lưới chống chói, chuẩn bị cho thời điểm thông xe kỹ thuật vào ngày 19-12...

Đường cao tốc qua 2 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk đã hoàn thiện, chờ ngày thông xe chính thức Ảnh: NGỌC OAI - XUÂN TRUNG

Dự án tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 21.935 tỷ đồng, tổng chiều dài khoảng 116,5km. Dự án được chia làm 3 dự án thành phần, trong đó dự án thành phần 3 có tổng chiều dài tuyến hơn 48km, tổng mức đầu tư hơn 6.165 tỷ đồng.

Đặt chất lượng, an toàn lên hàng đầu

Theo ông Bùi Trọng Lai, Giám đốc Điều hành 2 dự án đường cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh (tổng chiều dài hơn 131km), nhiều gói thầu bị ảnh hưởng nặng bởi bão số 13 và đợt lũ lịch sử vừa qua. Tuy nhiên, không vì chạy theo mốc thời gian kế hoạch mà xem nhẹ chất lượng, an toàn khi đưa dự án vào khai thác.

Ở dự án tuyến Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, ông Bùi Nhật Hiển, Giám đốc Điều hành dự án, cũng cho biết, toàn tuyến đã đạt khoảng 99% khối lượng, sẵn sàng cho thông xe kỹ thuật. Đơn vị đang đôn đốc nhà thầu hoàn thiện hồ sơ, lấy ý kiến các cơ quan liên quan để trình Cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt phương án tổ chức giao thông.

Riêng hầm Bình Đê đã hoàn tất hồ sơ nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời, để kết nối tuyến Đà Nẵng - Quảng Ngãi với Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và tránh ảnh hưởng đến nhà khai thác, các đơn vị đang hoàn thiện hạ tầng số, kết nối thu phí không dừng.

Với đoạn cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong, ông Hồ Xuân Thắng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 7, cho biết, dự án bị trễ nhịp do bão lũ kéo dài. “Thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng, đơn vị đang chỉ đạo nhà thầu đào bỏ phần đất sụt trượt, xử lý lại nền mặt đường tuyến chính.

Các nhà thầu cam kết phấn đấu ngày 31-12-2025 thông xe kỹ thuật toàn dự án và đưa vào khai thác trước 31-1-2026, phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán”, ông Thắng nói.

* Tại Nghệ An, dự kiến khởi công dự án Cảng nước sâu Cửa Lò (xã Hải Lộc) có tổng vốn hơn 9.000 tỷ đồng, đón tàu 100.000-200.000 DWT, giữ vai trò quan trọng trong liên kết vùng khi kết nối với cao tốc Vinh - Thanh Thủy. * Tại Hà Tĩnh, dự kiến có 6 dự án khởi công với tổng vốn hơn 128.552 tỷ đồng. Trong đó có các dự án: Nhà máy sản xuất thép Vinmetal Hà Tĩnh, Nhà máy điện gió Kỳ Anh, Eco Wind Kỳ Anh, cùng các dự án đô thị và văn hóa. * Tại TP Đà Nẵng, dự kiến khởi công dự án trọng điểm Phân khu B - Khu công nghiệp Nam Thăng Bình có tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 hơn 3.373 tỷ đồng, quy mô 346ha, triển khai tại các xã Thăng Điền và Thăng Trường. Cùng với đó, Dự án cải tạo, nâng cấp nút giao quốc lộ 14B với đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại xã Bà Nà có tổng vốn gần 540 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước cũng được triển khai. Dự án xây dựng nút giao khác mức đồng bộ, mở rộng cầu trên tuyến Hòa Liên - Túy Loan và các nhánh xuyên tâm, bảo đảm kết nối thông suốt trục giao thông huyết mạch miền Trung cũng sẵn sàng khởi công. Ngoài ra, TP Đà Nẵng khởi công 2 dự án nhà ở xã hội tại Khu B - Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ (phường Hòa Xuân) với diện tích gần 26.000m2, tổng mức đầu tư hơn 2.700 tỷ đồng. * Tại Gia Lai, dự kiến khởi công 8 dự án và khánh thành 2 dự án, tổng vốn trên 60.100 tỷ đồng, trong đó có cao tốc Quy Nhơn - Pleiku; các tuyến kết nối công nghiệp - ven biển; Trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo AI và nhà máy điện sinh khối An Khê. * Tại Lâm Đồng, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho lễ khởi công Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng).

NHÓM PV