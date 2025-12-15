Máy bay đầu tiên hạ cánh an toàn xuống sân bay Long Thành

Xã hội

Chiều 15-12, chuyến bay kỹ thuật đầu tiên được thực hiện bởi máy bay Boeing 787, máy bay lớn nhất của Việt Nam, đã đáp xuống đường băng sân bay quốc tế Long Thành.

Chuyến bay cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) lúc 15 giờ ngày 15-12. Sau khi hạ cánh an toàn xuống đường cất hạ cánh số 1, máy bay di chuyển qua đường lăn vào nhà ga hành khách.

1000032194.jpg
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Long Thành

Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) thực hiện chuyến bay kỹ thuật với các thành viên tổ bay và nhân viên kỹ thuật, không chở hành khách và hàng hóa.

1000032192.jpg
Máy bay kỹ thuật đầu tiên hạ cánh xuống đường băng sân bay Long Thành

Dự kiến, chiều tối cùng ngày, máy bay sẽ bay trở lại sân bay Tân Sơn Nhất.

1000032188.jpg
Nghi thức chào mừng chuyến bay hạ cánh an toàn

Trước đó, để chuẩn bị đón chuyến bay kỹ thuật, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã tăng cường lực lượng, phương tiện vệ sinh đường băng và nơi đổ, liên tục phun nước xử lý bụi trong khu vực sân bay.

XUÂN TRUNG

