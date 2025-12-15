Kiến nghị giữ xe tạm tại khu vực sân khấu Sen Hồng phục vụ khách đi Metro số 1

Chiều 15-12, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TPHCM tiếp tục giao Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong tổ chức bãi giữ xe tạm phục vụ giữ xe hai bánh cho hành khách đi tuyến Metro số 1 tại mặt bằng sân khấu Sen Hồng, khu B, Công viên 23-9.

Khu vực sân khấu Sen Hồng, khu B, Công viên 23-9. Ảnh: QUỐC HÙNG

Thời gian tổ chức bãi giữ xe tạm được đề xuất kéo dài đến khi có chỉ đạo thu hồi mặt bằng để triển khai xây dựng công viên hoặc khi các đề án khác được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và triển khai.

Trên cơ sở hiện trạng và các quy định pháp lý liên quan, Sở Xây dựng đã nghiên cứu, tổng hợp và đề xuất ba phương án bố trí bãi giữ xe phục vụ hành khách đi Metro số 1 tại khu vực Công viên 23-9.

Cụ thể, phương án 1 bố trí bãi giữ xe trên mặt bằng khu vực sân khấu Sen Hồng được đánh giá có ưu điểm là vị trí thuận lợi, dễ tiếp cận nhà ga Metro số 1, hạ tầng giao thông xung quanh đã có đèn tín hiệu và vạch qua đường cho người đi bộ. Tuy nhiên, phương án này có hạn chế là ảnh hưởng nhất định đến cảnh quan công viên và cần thời gian thực hiện do phải lập, phê duyệt đề án khai thác hạ tầng công viên theo quy định.

Phương án 2 sử dụng khu vực tầng hầm khu B, có ưu điểm không ảnh hưởng không gian công cộng và đã có sẵn hạ tầng giữ xe. Tuy nhiên, hiện việc khai thác tầng hầm đang chờ chỉ đạo của UBND TPHCM do liên quan đến chấm dứt hợp đồng thuê đất, thu hồi và đấu giá quyền khai thác theo Quyết định số 71/2025/QĐ-UBND; đồng thời một số đơn vị đang kiến nghị tiếp tục gia hạn hợp đồng.

Phương án 3 sử dụng khu đất trụ sở cũ của Trung tâm Phát triển quỹ đất, có ưu điểm là đất trống, có thể sử dụng ngay, song lại hạn chế về khoảng cách xa nhà ga Metro số 1 và chưa có hạ tầng giữ xe, đồng thời cũng thuộc đối tượng điều chỉnh của Quyết định số 71/2025/QĐ-UBND nên chưa thể triển khai ngay.

QUỐC HÙNG