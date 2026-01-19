Tàu tuần tra Akitsushima của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng

Ngày 19-1, tại cầu cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng), tàu tuần tra Akitsushima của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cùng 60 sĩ quan, thủy thủ do Chuẩn Đô đốc Takahashi Toru, Phó Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản làm trưởng đoàn đến thăm TP Đà Nẵng.

Tàu tuần tra Akitsushima cập cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng) ngày 19-1

Đón đoàn tại cầu cảng Tiên Sa có đại diện Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng; Đại tá Hoàng Quốc Đạt, Phó Tư lệnh Quân sự Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (Cảnh sát biển Việt Nam), cùng các đơn vị liên quan.

Trong thời gian từ ngày 19 đến 23-1, đoàn Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản sẽ có các hoạt động như: chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng; làm việc với Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II; chào xã giao Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và tham quan một số địa điểm văn hóa tại địa phương.

Sĩ quan, thủy thủ tàu Akitsushima giao lưu với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

Tàu Akitsushima được hạ thủy năm 2012, dài khoảng 150m, rộng 17m, lượng giãn nước khoảng 6.500 tấn, có khả năng mang theo cùng lúc 2 trực thăng, phục vụ các nhiệm vụ tuần tra, giám sát và tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Tàu Akitsushima được trang bị pháo 20mm và 40mm, do Tập đoàn IHI của Nhật Bản chế tạo và bàn giao cho Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản vào năm 2013.

Tàu Akitsushima có khả năng mang theo cùng lúc 2 trực thăng và nhiều phương tiện phục vụ nhiệm vụ trên biển

Tàu tuần tra Akitsushima chủ yếu đảm nhiệm các nhiệm vụ tuần tra biển xa, chống cướp biển và bảo vệ lợi ích trên biển của Nhật Bản. Với khả năng mang theo lượng lớn nhiên liệu và nước ngọt, tàu có tầm hoạt động xa và thời gian làm nhiệm vụ dài ngày trên biển.

Hai bên chụp ảnh lưu niệm

Việc tàu Akitsushima lựa chọn TP Đà Nẵng làm điểm đến tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của thành phố trong hợp tác quốc tế về hàng hải, quốc phòng - an ninh, đối ngoại quốc phòng.

XUÂN QUỲNH