Tây Ninh: Khánh thành bệnh viện y học cổ truyền quy mô 300 giường bệnh

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Long An

Bệnh viện Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng Long An (trước đây là Bệnh viện Y học cổ truyền Long An) được khởi công từ tháng 7-2023, xây dựng trên diện tích hơn 30.000 m², quy mô 300 giường bệnh và được trang bị hệ thống máy móc y tế hiện đại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chuyên môn kỹ thuật cao.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cho biết, đây là một trong những công trình trọng điểm của địa phương trong giai đoạn 2021-2025. Việc đưa vào sử dụng bệnh viện mới không chỉ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền mà còn tạo điều kiện để người dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tiếp cận các dịch vụ phục hồi chức năng chuyên sâu, hiện đại.

Hiện bệnh viện có 9 khoa, phòng với 95 cán bộ, nhân viên y tế. Cùng với việc đầu tư cơ sở mới, bệnh viện đã chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng triển khai hiệu quả ngay khi cơ sở hạ tầng hoàn thiện.

QUANG VINH