Tây Ninh: Tối ưu không gian phát triển mới

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn phát biểu tại hội thảo, chiều 14-1

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh, với quy mô diện tích trên 8.500 km², dân số khoảng 3 triệu người, Tây Ninh sau sáp nhập có không gian phát triển mở rộng, nguồn lực đa dạng hơn và dư địa phát triển lớn hơn, đồng thời đặt ra kỳ vọng phát triển cao hơn.

Do đó, điều chỉnh quy hoạch tỉnh Tây Ninh không phải làm lại từ đầu, mà tích hợp các quy hoạch trước đây phù hợp với thực tế sau sáp nhập. Qua đó lựa chọn đúng các không gian ưu tiên phát triển, chủ động chuẩn bị đầy đủ về hạ tầng, nguồn lực và quỹ đất để nắm bắt các cơ hội phát triển trong giai đoạn tới.

Đại diện đơn vị tư vấn trình bày dự thảo quy hoạch

Theo trình bày của đơn vị tư vấn, một trong những điểm đột phá trong quy hoạch điều chỉnh là tổ chức lại không gian phát triển sau khi sáp nhập tỉnh Tây Ninh và Long An trước đây, với cấu trúc một trung tâm chính trị - hành chính và nhiều trung tâm chức năng.

Trong đó, khu vực huyện Đức Hòa trước đây được nhận định có nhiều ưu điểm để đặt Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Tây Ninh. Khu vực này sở hữu vị trí chiến lược giúp cân bằng khả năng điều phối không gian và bảo đảm yêu cầu kết nối nội tỉnh và TPHCM. Đức Hòa cũng nằm trực tiếp trên trục hành lang kinh tế và các trung tâm logistics trọng điểm, hiện có động lực phát triển công nghiệp mạnh mẽ, tạo nền tảng vững chắc để hình thành một đô thị trung tâm hiện đại, đáp ứng chiến lược tăng trưởng dài hạn. Tuy nhiên, vấn đề cần giải quyết là việc điều chỉnh công năng đô thị, nguồn lực đầu tư để đưa Đức Hòa đủ tầm trở thành tỉnh lỵ hiện đại của Tây Ninh.

TS Nguyễn Tấn Khuyên, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển, Đại học Kinh tế TPHCM, tham vấn cho quy hoạch tỉnh Tây Ninh điều chỉnh

Trong cấu trúc không gian mới, khu vực thành phố Tân An và Tây Ninh trước đây sẽ đóng vai trò các cực chức năng quan trọng. Trong khi Tây Ninh trước đây được định hướng trở thành trung tâm văn hóa – du lịch, trọng tâm là du lịch tâm linh, sinh thái và kinh tế biên mậu thì khu vực Tân An cũ chuyển mình thành trung tâm dịch vụ - công nghiệp, tập trung vào các khu công nghiệp công nghệ cao, logistics, thương mại điện tử và đào tạo nhân lực.

Các đại biểu góp ý tại hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà khoa học về điều chỉnh quy hoạch tỉnh Tây Ninh

Quy hoạch tỉnh Tây Ninh mới cũng nhấn mạnh đến các đột phá về hạ tầng và hành lang kinh tế, tập trung xây dựng các tuyến giao thông huyết mạch. Tỉnh cũng hình thành các hành lang kinh tế gắn liền với các trung tâm logistics đa phương thức (Bến Lức, Tân An và Trảng Bàng, Mộc Bài, Xa Mát, Tân Nam, Bình Hiệp), đưa Tây Ninh thành hậu cứ vận tải quan trọng nối liền Đông Nam bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và Campuchia.

Tại hội thảo, các chuyên gia cũng tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến hoàn thiện bản quy hoạch, trong đó chú trọng xác định điểm nghẽn, cụ thể hóa nguồn lực để bảo đảm tính khả thi trong triển khai quy hoạch; đồng thời định hướng liên quan đến bảo vệ môi trường, phát triển nguồn nhân lực.

QUANG VINH