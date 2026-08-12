Hơn 250.000 vụ tấn công bằng mã độc tống tiền bị chặn tại châu Á - Thái Bình Dương

Trong nửa đầu năm 2026, các nhóm tội phạm mạng liên tục tấn công dưới nhiều hình thức khác nhau nhắm vào doanh nghiệp và người dùng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC).

Mã độc tống tiền gây thiệt hại lâu dài với doanh nghiệp nếu không có cách xử lý triệt để.

Các mối đe dọa an ninh mạng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục gia tăng và ngày càng diễn biến phức tạp trong nửa đầu năm 2026, khi Kaspersky - công ty công nghệ đa quốc gia của Nga chuyên về lĩnh vực bảo mật và diệt virus - đã phát hiện và ngăn chặn 75 triệu cuộc tấn công xuất phát từ các nguồn trực tuyến.

Kết quả ghi nhận cũng cho thấy trong 6 tháng đầu năm, Kaspersky ngăn chặn 3,4 triệu vụ tấn công bằng mã độc cửa hậu, 2,4 triệu vụ tấn công bằng mã độc đánh cắp mật khẩu và 250.000 vụ tấn công bằng mã độc tống tiền.

Kaspersky nhận thấy các cuộc tấn công chuỗi cung ứng đã trở thành một trong những mối đe dọa an ninh mạng phổ biến nhất đối với doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Gần 1/3 tổ chức, doanh nghiệp gặp sự cố liên quan đến chuỗi cung ứng trong năm qua. Trong một sự cố, kẻ tấn công xâm nhập vào hạ tầng cập nhật phần mềm diệt virus của eScan và lợi dụng máy chủ cập nhật (vốn được khách hàng tin cậy) để phát tán mã độc.

Bằng cách lợi dụng phần mềm hợp pháp, kẻ tấn công biến một sản phẩm bảo mật thành phương tiện phát tán mã độc. Điều này cho thấy rủi ro ngày càng gia tăng khi chuỗi cung ứng phần mềm bị xâm nhập.

eScan là phần mềm diệt virus và bảo mật thiết bị đầu cuối được phát triển bởi Microworld Technologies, một công ty an ninh mạng của Ấn Độ có trụ sở tại Mumbai.

Ông Sergey Lozhkin, Trưởng nhóm Nghiên cứu và Phân tích toàn cầu (GReAT) phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Trung Đông, Thổ Nhĩ Kỳ và châu Phi (META) cho biết, tội phạm mạng ngày càng tận dụng AI để tự động hóa quá trình thu thập thông tin về mục tiêu, đẩy nhanh việc phát triển mã độc và mở rộng quy mô tấn công. Điều này khiến các cuộc tấn công diễn ra nhanh hơn và có khả năng thích ứng linh hoạt hơn.

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