Samsung khai trương Business Experience Studio tại Việt Nam

Công ty Điện tử Samsung Việt Nam vừa khai trương Business Experience Studio (BES) tại Hà Nội, là không gian trải nghiệm giải pháp công nghệ dành cho khách hàng doanh nghiệp…

Khách tham quan trải nghiệm không gian Business Experience Studio.

Tọa lạc tại tầng 18, PVI Tower, Hà Nội, Business Experience Studio có tổng diện tích 522 m², được thiết kế nhằm đưa những công nghệ tiên tiến của Samsung vào các bối cảnh ứng dụng thực tế.

Business Experience Studio mô phỏng các môi trường vận hành thuộc nhiều lĩnh vực. Mục tiêu là giúp khách hàng trải nghiệm, hình dung cách các thiết bị và công nghệ Samsung kết hợp thành những giải pháp phù hợp với nhu cầu đặc thù của từng đơn vị.

Một góc không gian giáo dục tại Business Experience Studio

Với danh mục sản phẩm trải rộng từ màn hình chuyên dụng, TV, thiết bị di động và thiết bị gia dụng đến các giải pháp điều hòa không khí, Samsung hướng đến việc cung cấp một hệ sinh thái công nghệ toàn diện.

Business Experience Studio được thiết kế thành nhiều khu vực xoay quanh các tình huống sử dụng thực tế, giúp khách hàng khám phá cách mà công nghệ có thể được triển khai xuyên suốt nhiều môi trường khác nhau, từ cơ quan hành chính và trung tâm điều hành đến trường học, bệnh viện, ngân hàng, khách sạn, căn hộ và nhà hàng.

Trong lĩnh vực hành chính công và sản xuất, Business Experience Studio tái hiện không gian phòng họp và trung tâm điều hành, nơi các giải pháp màn hình chuyên dụng kích thước lớn như The Wall All-in-One, Smart Signage 5K 105 inch, máy tính bảng Galaxy Tab S11, hệ thống điều hòa không khí Cassette 1 hướng Windfree và giải pháp AI Camera - Video Conference được kết hợp nhằm hỗ trợ việc theo dõi thông tin, cộng tác và vận hành.

Một góc không gian điều hành thông minh tại Business Experience Studio

Đặc biệt, mô hình trung tâm điều hành an ninh cho phép khách tham quan hình dung cách các giải pháp hiển thị như UHD Signage 115 inch, Video Wall 55 inch, màn hình cong 49 inch và thiết bị chuyên dụng có thể hỗ trợ hoạt động giám sát và quản lý trong những môi trường yêu cầu khả năng vận hành liên tục.

Với giáo dục, không gian lớp học thông minh kết hợp màn hình tương tác Interactive Display WAFX-P Android OS, màn hình chuyên dụng Samsung Business TV BEFX-H 4K, Bảng tương tác Flip Pro WM55B và máy tính bảng Galaxy…

Trong lĩnh vực khách sạn, căn hộ cao cấp và bất động sản, Samsung tái hiện một không gian sống hoàn chỉnh với AI TV, màn hình, thiết bị gia dụng Bespoke AI, điều hòa không khí Windfree và thiết bị di động Galaxy.

Ông Hyung Bin Joo, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Điện tử Samsung Việt Nam, cho biết: “Với Business Experience Studio, chúng tôi mong muốn tạo nên một không gian nơi khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm và hình dung cách công nghệ Samsung được ứng dụng vào những bài toán thực tế, từ đó tìm kiếm giải pháp phù hợp với nhu cầu của mình. Việc Việt Nam trở thành thị trường tiếp theo có Business Experience Studio tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài của Samsung trong việc đồng hành cùng khách hàng và đối tác, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam”.

BÌNH LÂM