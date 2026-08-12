Nền tảng Avibi Gateway giúp người dùng kết nối hơn 300 mô hình AI tạo sinh toàn cầu

Avibi.ai, một startup của Việt Nam vừa ra mắt Avibi Gateway, nền tảng giúp doanh nghiệp và cộng đồng phát triển sản phẩm tiếp cận hơn 300 mô hình AI tạo sinh từ hơn 50 nhà cung cấp toàn cầu thông qua một kết nối duy nhất.

Nền tảng Avibi Gateway hướng tới các nhóm khách hàng có nhu cầu ứng dụng AI ở quy mô lớn

Với thông điệp “One Connection – Unlimited AI Potential” (Một kết nối – Vô hạn tiềm năng AI), Avibi Gateway được phát triển nhằm đơn giản hóa cách doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng các mô hình AI đang phát triển nhanh chóng trên thế giới.

Hiện nay, mỗi nhà cung cấp thường có phương thức kết nối, tài khoản, chính sách giá và cơ chế thanh toán riêng. Khi doanh nghiệp muốn sử dụng nhiều mô hình cùng lúc, quá trình tích hợp, quản lý và kiểm soát chi phí có thể trở nên phức tạp.

Avibi Gateway giải quyết bài toán này bằng cách tạo ra một điểm kết nối thống nhất. Thông qua một lần tích hợp, người dùng có thể tiếp cận hơn 300 mô hình phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau, từ văn bản, giọng nói, hình ảnh, video đến các mô hình đa phương thức.

Avibi Gateway hướng tới các nhóm khách hàng có nhu cầu ứng dụng AI ở quy mô lớn như ngân hàng, nhà mạng, tổ chức tài chính, bảo hiểm, đồng thời phục vụ các đơn vị sản xuất nội dung số và cộng đồng lập trình viên phát triển sản phẩm.

Hệ sinh thái hiện có các mô hình phổ biến như ChatGPT của OpenAI, Claude của Anthropic, Gemini của Google, Qwen của Alibaba và DeepSeek, cùng nhiều mô hình chuyên biệt khác. Các dịch vụ được kết nối từ hơn 50 nhà cung cấp chính hãng hoặc các đại lý được ủy quyền, trong đó có các hệ sinh thái và đối tác công nghệ như OpenAI, Anthropic, Google, Alibaba, DeepSeek, Zenlayer, BytePlus, Fal và Vbee.

Bên cạnh khả năng kết nối, Avibi Gateway tập trung giải quyết bài toán quản trị và chi phí. Doanh nghiệp có thể theo dõi mức sử dụng, đánh giá chi phí giữa các mô hình và quản lý tập trung trên một nền tảng. Việc thanh toán cũng được đơn giản hóa, giúp các đơn vị không phải thực hiện quy trình thanh toán riêng với nhiều nhà cung cấp quốc tế và có thể nhận hóa đơn hợp lệ phục vụ công tác tài chính, kế toán.

Ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Phát triển Dự án Avibi, cho biết: “Chúng tôi mong muốn cộng đồng công nghệ và doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận những mô hình AI mới nhất trên thế giới nhanh hơn, dễ dàng hơn và hiệu quả hơn. Thay vì dành nguồn lực để kết nối và quản lý nhiều nhà cung cấp, doanh nghiệp có thể tập trung vào việc lựa chọn công nghệ phù hợp và xây dựng những sản phẩm thực sự tạo ra giá trị”.

Thông qua Avibi Gateway, Avibi.ai kỳ vọng góp phần tạo ra một lớp kết nối thuận tiện giữa cộng đồng công nghệ Việt Nam với hệ sinh thái mô hình AI toàn cầu, từ đó rút ngắn thời gian đưa công nghệ mới vào ứng dụng và thúc đẩy sự phát triển của các sản phẩm, dịch vụ AI tại Việt Nam.

KIM THANH