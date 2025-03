Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp do động đất

Người dân thủ đô Bangkok, Thái Lan chạy ra khỏi các tòa nhà cao tầng rung lắc do động đất. Ảnh: REUTERS

Một tòa nhà cao 30 tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Bangkok đã bị sập và khiến ít nhất 43 công nhân mắc kẹt. Cư dân tại các tòa nhà cao tầng đã hoảng loạn bỏ chạy khi xảy ra rung chấn mạnh. Thủ tướng Shinawatra đã quyết định rời chuyến công tác tới đảo Phuket để tổ chức cuộc họp khẩn cấp về tình hình động đất.

Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra đã ban hành cảnh báo khẩn cấp trên toàn quốc, cảnh báo người dân cảnh giác với các dư chấn tiềm ẩn sau trận động đất, vốn có khả năng tái diễn trong vòng 24 giờ. Phát biểu từ Phuket, Thủ tướng Thái Lan đã ra lệnh phản ứng phối hợp trên tất cả các bộ của chính phủ để giải quyết tình hình đang diễn biến. Đồng thời, các thông báo dịch vụ công đang được phát trên tất cả các nền tảng truyền thông.

Theo The Nation, các lực lượng an ninh đã được huy động để đảm bảo an toàn cho công chúng, trong khi Bộ Tài nguyên và Môi trường đang đánh giá hoạt động địa chấn và dự báo các cơn chấn động tiềm ẩn trong tương lai.

Các chuyên gia đã khuyến cáo rằng các cơn dư chấn thường xảy ra ngay sau một trận động đất, thường là trong vòng hai giờ đầu tiên. Mặc dù những cơn dư chấn này thường không dữ dội, nhưng dữ liệu thống kê cho thấy có nguy cơ xảy ra một trận động đất lớn hơn nữa trong vòng 24 giờ tới.

Bộ Giao thông vận tải đang theo dõi tất cả các cơ sở hạ tầng giao thông. Sân bay Suvarnabhumi đã tạm dừng các hoạt động bay trong 20 phút như một biện pháp phòng ngừa. Bộ Y tế Công cộng đã đặt các cơ sở y tế và dịch vụ khẩn cấp vào chế độ chờ, sẵn sàng ứng phó với bất kỳ thương vong tiềm ẩn nào.

Sàn giao dịch chứng khoán Thái Lan đã đình chỉ mọi hoạt động giao dịch trong phiên giao dịch buổi chiều 28-3.

KHÁNH MINH