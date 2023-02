Thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ - Syria: Ít nhất 2.300 người chết

Thương vong, thiệt hại tăng từng giờ

Trận động đất đầu tiên có độ lớn 7,8 độ richter xảy ra vào sáng 6-2. Tiếp đó, trận động đất 7,5 độ richter tiếp tục làm rung chuyển Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ vào chiều 6-2. Thống kê cho thấy có tới 120 dư chấn sau động đất và các dư chấn đều tập trung tại tỉnh Kahramanmaras (Thổ Nhĩ Kỳ). Hãng CNN dẫn nguồn từ

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết, dư chấn mạnh nhất được ghi nhận chỉ 11 phút sau trận động đất đầu tiên và có cường độ 6,7 độ richter, tiếp đó là 7 dư chấn với cường độ trên 5 độ richter, 18 dư chấn với cường độ trên 4 độ richter. Các chuyên gia dự đoán các dư chấn có thể tiếp tục trong vài ngày tới.

Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay cho biết, nước này đã ghi nhận 1.498 người thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương, trong khi lực lượng chức năng đang gấp rút triển khai lực lượng, trang thiết bị cứu nạn, cứu hộ tới các khu vực bị ảnh hưởng. Thổ Nhĩ Kỳ cũng ban bố tình trạng báo động cấp 4 yêu cầu hỗ trợ quốc tế trong thảm họa này. Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết, nhà lãnh đạo này đã có cuộc điện đàm với thống đốc của 8 tỉnh bị ảnh hưởng để thu thập thông tin về tình hình và chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ.

Thiệt hại ban đầu do động đất ước tính hơn 1 tỷ USD. Thổ Nhĩ Kỳ đã tạm dừng các chuyến bay dân sự tại sân bay Gaziante do có hư hại sau trận động đất. Hãng IHA của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, đã xảy ra vụ nổ làm rung chuyển một đường ống dẫn khí đốt ở tỉnh Hatay, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, do hậu quả từ trận động đất sáng cùng ngày.

Người đứng đầu chính quyền làng Topbogazy xác nhận vụ nổ xảy ra ở 2 đoạn khác nhau của đường ống dẫn khí đốt, cách nhau khoảng 3km và vụ cháy ở đường ống vẫn chưa được dập tắt vào thời điểm hiện tại. Trước đó, Tổng Công ty Dầu khí Thổ Nhĩ Kỳ (Botas) cho biết, trận động đất không ảnh hưởng đến hoạt động của các đường ống dẫn dầu trong nước, nhưng để đề phòng, công ty đã quyết định tạm dừng cung cấp khí đốt cho một số khu vực gần tâm chấn.

Tại Syria, một quan chức y tế nước này cho biết, trận động đất với tâm chấn ở Thổ Nhĩ Kỳ đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 820 người và khiến hàng ngàn người bị thương. Phần lớn các trường hợp thương vong ghi nhận tại các tỉnh Hama, Aleppo và Latakia, là nơi có nhiều tòa nhà cao tầng bị sập do ảnh hưởng của trận động đất. Hình ảnh phát sóng trên đài truyền hình Syria cho thấy lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong tình hình thời tiết mưa rét. Các quan chức y tế Syria kêu gọi người dân tham gia hỗ trợ đưa người bị thương tới các phòng cấp cứu.

Do ảnh hưởng của trận động đất, người dân Cyprus và Lebanon cũng cảm nhận rung lắc. Các nhân chứng cho biết, người dân tại các thành phố Beirut và Tripoli của Lebanon đã đổ ra đường và lái xe rời khỏi các khu nhà cao tầng do lo ngại nguy cơ sập đổ.

Các nước chia sẻ, hỗ trợ

Các nước đã lập tức gửi thông điệp chia buồn và hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria trước tin tức về trận động đất kinh hoàng. Trên Twitter, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết: “Ấn Độ sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ có thể để đối phó với thảm kịch này”.

Tổng thống Israel Isaac Herzog viết trên Twitter: “Nhà nước Israel luôn sẵn sàng hỗ trợ bằng mọi cách có thể”. Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết, Mỹ quan ngại sâu sắc về sự tàn phá ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. “Tôi đã liên lạc với các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ để thông báo rằng chúng tôi sẵn sàng cung cấp bất kỳ và tất cả các hỗ trợ cần thiết. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình với sự phối hợp của Thổ Nhĩ Kỳ”, ông J.Sullivan viết trên Twitter.

- Hãng CNN cho biết, các chuyên gia của USCG ước tính số người chết có thể lên tới 10.000 người vì trận động đất đầu tiên xảy ra vào sáng sớm khiến nhiều người không kịp thoát thân và tâm chấn nông tại khu vực đông dân cư. - 1.000 tình nguyện viên được triển khai từ thành phố Istanbul, cùng với chó nghiệp vụ, xe tải và viện trợ. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kích hoạt mạng lưới các đội y tế khẩn cấp ở hai quốc gia để hỗ trợ nạn nhân động đất.

Trước những thiệt hại nặng nề ban đầu được ghi nhận sau trận động đất, Israel và Ukraine đã nhanh chóng tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả trận động đất. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết các lực lượng an ninh nước này sẵn sàng cung cấp những hỗ trợ cần thiết, trong khi Ngoại trưởng Eli Cohen thông báo chuẩn bị triển khai chương trình cứu trợ khẩn cấp.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẵn sàng cung cấp hỗ trợ cần thiết cho Thổ Nhĩ Kỳ. Tính đến chiều cùng ngày, Hà Lan thông báo sẽ gửi đội cứu hộ gồm các cảnh sát, quân nhân, nhân viên y tế đến hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ trong công tác tìm kiếm nạn nhân vụ động đất. Azerbaijan cho biết sẽ cử 1 đội cứu hộ 370 người cùng thực phẩm, thuốc men tới Thổ Nhĩ Kỳ. (Mời độc giả xem thêm video và cập nhật thông tin trên www.sggp.org.vn).