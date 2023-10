Tháng cao điểm “Vì người nghèo": Chung tay để giảm nghèo bền vững

Ngày 4-10, Công an TPHCM đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra tiền trạm của Bộ Công an kiểm tra kết quả 1 năm triển khai xây dựng "Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” gọi tắt là Công an phường điển hình.