Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án nâng cấp Quốc lộ 14E

Ngày 14-8, ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kiểm tra dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đoạn qua xã Thăng Bình và xã Đồng Dương.

Đoàn công tác tuyên truyền vấn đề giải phóng mặt bằng, giải tỏa đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 4 – Cục Đường bộ Việt Nam, xã Thăng Bình (đoạn Km15+270 - Km19+400) đã bàn giao 3,37/4,195km (đạt 80,33%). Hiện còn vướng 89 hộ, trong đó 39 hộ thuộc phạm vi cầu vượt đường sắt và 50 hộ còn lại trên tuyến; công tác di dời hệ thống đường điện, đường nước, viễn thông không đáp ứng tiến độ thi công.

Xã Đồng Dương (đoạn Km19+400 - Km32+733) đã bàn giao được 12,6/13,265km (đạt 95%). Hiện còn vướng 26 thửa.

Ông Đoàn Thanh Khiết, Chủ tịch UBND xã Thăng Bình cho biết, dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E là công trình trọng điểm, địa phương đang tập trung mọi nguồn lực để gỡ vướng trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Riêng đoạn nằm trong phạm vi xây dựng cầu vượt là 63 thửa (39 hộ), diện tích thu hồi 7,8ha.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh khu vực 9, các trường hợp chưa phê duyệt phương án bồi thường đang được đẩy nhanh xử lý. Tại xã Thăng Bình, 12 hồ sơ đã trình thẩm định và 48 hồ sơ đã công khai, dự kiến hoàn thiện, trình phê duyệt trước ngày 20-8.

Tại xã Đồng Dương, 7 hồ sơ đã trình thẩm định, 9 hồ sơ còn vướng pháp lý (7 hồ sơ chưa có giá đất, 2 hồ sơ cần điều chỉnh thông báo thu hồi đất) cũng đang được khẩn trương hoàn thiện để kịp tiến độ. Đối với 31 thửa đất nông nghiệp ngoài vạch giải phóng mặt bằng (4.225,8m²) và 7 thửa của 6 hộ dân ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng, phương án giá đất và bản đồ phục vụ bồi thường đang được xây dựng.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế dự án

Sau khi kiểm tra thực tế, ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định, dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E có ý nghĩa rất quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội cũng như liên kết vùng. Thời gian qua, dự án đã có những tiến triển tích cực và bước vào chặng nước rút để hoàn thành.

Ông Trần Chí Cường yêu cầu xã Thăng Bình và Đồng Dương tiếp tục vận dụng mọi chính sách để đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân, nhất là hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề khi thực hiện việc di dời đến nơi ở mới. Đồng thời, chia theo từng nhóm vấn đề để phân tích, chia sẻ và tuyên truyền cho các hộ dân nắm rõ. Ưu tiên trước mắt là tập trung giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng đoạn trong vạch để nhà thầu thi công.

Đối với đoạn cầu vượt đường sắt thuộc dự án, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thành thủ tục hồ sơ liên quan công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 15-9. Tinh thần là giải quyết dứt điểm từng hộ dân, từ đó tạo niềm tin để người dân ủng hộ với chính sách đền bù.

Vướng mắc lớn nhất của dự án là đoạn cầu vượt đường sắt thuộc xã Thăng Bình

“Thời gian không còn nhiều, vì vậy các đơn vị phải khẩn trương làm song song nhiều nhiệm vụ, tránh tư duy chờ nhau. Các thủ tục liên quan hồ sơ đền bù, chi trả tiền cho người dân phải xong trước ngày 15-9”, ông Trần Chí Cường nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Trần Chí Cường lưu ý phải đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, hệ thống nước thải… không ảnh hưởng đến đời sống người dân cũng như phương tiện qua lại khu vực thi công.

