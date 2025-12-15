Lâm Đồng chấp thuận chủ trương đầu tư Cảng hàng không Phan Thiết

Ngày 15-12, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không Phan Thiết – hạng mục hàng không dân dụng, triển khai tại phường Mũi Né.

Theo quyết định, Cảng hàng không Phan Thiết được quy hoạch phục vụ máy bay cấp 4E, với công suất dự kiến khoảng 2 triệu hành khách/năm đến năm 2030, khai thác các chuyến bay nội địa và quốc tế không thường lệ.

Dự án nhằm hoàn thiện mạng lưới hạ tầng hàng không theo quy hoạch quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, đồng thời bảo đảm quốc phòng – an ninh khu vực Nam Trung bộ và tỉnh Lâm Đồng.

Đường vào Dự án Cảng hàng không Phan Thiết. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Dự án có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 74,6ha; tổng mức đầu tư dự kiến hơn 3.797 tỷ đồng, không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được chấp thuận.

Theo kế hoạch, thời gian thực hiện dự án khoảng 24 tháng kể từ ngày cấp quyết định chủ trương đầu tư. UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ để bảo đảm tiến độ, tuân thủ quy định pháp luật trong quá trình triển khai dự án.

TIẾN THẮNG