Nắng nóng kỷ lục bao trùm Đông Bắc Á

Người dân tại thành phố Busan, Hàn Quốc ra biển giải nhiệt. Ảnh: YONHAP

Theo hãng thông tấn Yonhap, ngày 4-8, Hàn Quốc lần đầu tiên phát cảnh báo nắng nóng nghiêm trọng cấp cao nhất trên toàn bộ thủ đô Seoul. Nhiệt độ cảm nhận tại nhiều khu vực dự kiến trên 38 độ C, trong khi thành phố Yangsan ghi nhận mức 42,5 độ C - cao nhất trong 122 năm qua. Từ giữa tháng 5 đến nay, Hàn Quốc ghi nhận hơn 2.000 ca bệnh liên quan đến nắng nóng và 16 trường hợp tử vong. Nắng nóng cũng khiến hơn 493.000 gia súc, gia cầm và thủy sản chết hàng loạt.

Theo hãng tin Kyodo, Nhật Bản đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài với nhiều khu vực ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C trong 5 ngày liên tiếp từ 31-7 đến 4-8. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản lần đầu tiên đưa vào sử dụng thuật ngữ "ngày nắng nóng khắc nghiệt" đối với những ngày nhiệt độ đạt 40 độ C.

Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) cảnh báo, siêu El Niño sẽ tiếp tục mạnh lên trong những tháng tới, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán và lũ lụt tại nhiều khu vực trên thế giới.

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