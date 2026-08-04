Thế giới

Nắng nóng kỷ lục bao trùm Đông Bắc Á

SGGPO

Đợt nắng nóng cực đoan đang bao trùm nhiều khu vực Đông Bắc Á. Nhật Bản và Hàn Quốc liên tục ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục.

AVI20260713000500880_01_i_P4.jpg
Người dân tại thành phố Busan, Hàn Quốc ra biển giải nhiệt. Ảnh: YONHAP

Theo hãng thông tấn Yonhap, ngày 4-8, Hàn Quốc lần đầu tiên phát cảnh báo nắng nóng nghiêm trọng cấp cao nhất trên toàn bộ thủ đô Seoul. Nhiệt độ cảm nhận tại nhiều khu vực dự kiến trên 38 độ C, trong khi thành phố Yangsan ghi nhận mức 42,5 độ C - cao nhất trong 122 năm qua. Từ giữa tháng 5 đến nay, Hàn Quốc ghi nhận hơn 2.000 ca bệnh liên quan đến nắng nóng và 16 trường hợp tử vong. Nắng nóng cũng khiến hơn 493.000 gia súc, gia cầm và thủy sản chết hàng loạt.

Theo hãng tin Kyodo, Nhật Bản đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài với nhiều khu vực ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C trong 5 ngày liên tiếp từ 31-7 đến 4-8. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản lần đầu tiên đưa vào sử dụng thuật ngữ "ngày nắng nóng khắc nghiệt" đối với những ngày nhiệt độ đạt 40 độ C.

Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) cảnh báo, siêu El Niño sẽ tiếp tục mạnh lên trong những tháng tới, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán và lũ lụt tại nhiều khu vực trên thế giới.

Tin liên quan
HUY QUỐC

Từ khóa

WMO Nắng nóng Hàn Quốc Nhật Bản Đông Bắc Á sốc nhiệt El Niño

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn