Châu Âu vật lộn với đợt nắng nóng cực đoan, nhiệt độ vượt 40 độ C

Đợt nắng nóng dữ dội và đến sớm bất thường đang bao trùm phần lớn châu Âu, nhiệt độ tại nhiều khu vực vượt ngưỡng 40 độ C.

Du khách tránh nắng trong quán cà phê tại Madrid, Tây Ban Nha. Ảnh: THX

Theo Euronews, nhiều quốc gia Nam Âu và Tây Âu đã ban hành cảnh báo nắng nóng. Nhiệt độ tại một số khu vực ở Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Italy vượt 40 độ C, còn ở Đức và Bỉ ghi nhận mức nhiệt tiệm cận các kỷ lục tháng 6 từng được thiết lập trước đây.

Tại Pháp, 49 tỉnh được đặt trong tình trạng báo động đỏ, 845 trường học buộc phải đóng cửa và khoảng 1.800 trường điều chỉnh thời khóa biểu để tránh các khung giờ nóng nhất trong ngày. Nhà điều hành đường sắt quốc gia SNCF của nước này cảnh báo nhiệt độ cao đang tạo áp lực lớn lên hạ tầng đường sắt. Đã có 2 trẻ vị thành niên tử vong trong ô tô khi nhiệt độ lên tới 39 độ C.

Tại Italy, Bộ Y tế nước này đặt 8 thành phố lớn, trong đó có Rome, Milan, Florence và Bologna, ở mức cảnh báo đỏ cao nhất do nguy cơ nắng nóng ảnh hưởng sức khỏe. Bồ Đào Nha dự báo nhiệt độ tại các khu vực nội địa có thể lên tới 42 độ C.

Tại Tây Ban Nha, cháy rừng dọc hành lang Madrid - Barcelona làm gián đoạn các tuyến đường sắt cao tốc, gây chậm trễ nhiều giờ. Nắng nóng kéo dài cũng làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp Nam Âu.

Theo dữ liệu của Liên minh châu Âu (EU), từ đầu năm đến nay đã ghi nhận 899 vụ cháy rừng thiêu rụi hơn 105.000 ha đất trên toàn khối, cao hơn gần 50% so với mức trung bình 20 năm qua.

Các nhà khí tượng cho biết nguyên nhân chính là hiện tượng “vòm nhiệt” (heat dome) mạnh bao phủ Tây và Trung Âu. Hệ thống này giữ lại khối không khí nóng từ Bắc Phi và ngăn các đợt không khí mát từ Đại Tây Dương tràn vào khu vực.

Theo Trung tâm nghiên cứu chung của Ủy ban châu Âu, nhiệt độ tại Tây và Trung Âu trong tuần tới sẽ tiếp tục cao hơn đáng kể so với mức trung bình nhiều năm, trong đó Pháp và bán đảo Iberia là những khu vực chịu tác động mạnh nhất.

KHÁNH MINH