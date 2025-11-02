Thế hệ “đầu bạc” chinh phục Gen Z

Giữa ánh đèn sân khấu, ông Lý Văn Sơn (Li Wenshan, 65 tuổi) - người hâm mộ trìu mến gọi là “ông nội Sơn Sơn”, đứng bên micro, tay phải đút hờ hững trong túi quần. Phía dưới, hơn 700 khán giả trẻ háo hức chờ đợi. Nhiều người đã mua vé từ cả tháng trước, thậm chí đi từ những thành phố xa đến, chỉ để được tận mắt xem danh hài tóc bạc biểu diễn.

Ông Li là một cựu quân nhân đến từ Thẩm Dương, Đông Bắc Trung Quốc. Sau hơn 30 năm trong quân ngũ, ông nghỉ hưu và bắt đầu theo đuổi niềm đam mê mới: hài độc thoại. Từ những đoạn video xem được trên mạng, ông tập nói, tập kể chuyện, rồi dần trở thành nghệ sĩ sân khấu và người gây ảnh hưởng trên không gian mạng.

Trên sân khấu, ông Li luôn xuất hiện trong chiếc áo xanh quen thuộc, kể lại những câu chuyện đời thường bằng giọng chậm rãi, hài hước. Những mẩu chuyện về chứng mất trí nhớ, cãi vã trong gia đình hay nỗi sợ tuổi già được ông biến thành tiếng cười nhẹ nhõm, gợi sự đồng cảm giữa các thế hệ. Ông hiện biểu diễn thường xuyên ở nhiều thành phố khắp Trung Quốc, thu hút hơn một triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

Diễn viên “tóc trắng” Vương Đức Thuận (Wang Deshun, giữa) giao lưu với khán giả tại một rạp chiếu phim ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc. Ảnh: THX

Theo ông Li, khán giả của ông vốn chủ yếu là người trẻ, giờ có thêm nhiều khán giả trung niên và cao tuổi hơn. Nhiều bạn trẻ còn đưa cha mẹ đến xem, có người tìm đến ông để xin lời khuyên về biểu diễn. “Tôi thấy vui khi ngày càng có nhiều người lớn tuổi bước lên sân khấu hài độc thoại”, ông chia sẻ.

Ông Li chỉ là một trong số ngày càng nhiều người cao tuổi Trung Quốc đang tận hưởng thế giới kỹ thuật số và kết nối với một lượng lớn người trẻ qua mạng xã hội. Theo báo cáo của Trung tâm Thông tin mạng Internet Trung Quốc (CNNIC), tính đến tháng 6-2025, nước này có 161 triệu người dùng internet từ 60 tuổi trở lên, chiếm 52% trong nhóm dân số cao tuổi. Các nền tảng mạng xã hội cũng đang nỗ lực thích ứng, từ việc đơn giản hóa giao diện, bổ sung chức năng giọng nói đến thiết kế thao tác dễ dùng hơn cho người lớn tuổi.

Trên các nền tảng video ngắn, người xem dễ dàng bắt gặp những gương mặt lớn tuổi nhưng tràn đầy năng lượng. “Bà ngoại Meiying”, hơn 90 tuổi, nổi tiếng với các vlog ghi lại nhịp sống bận rộn mỗi ngày. Bà tự chăm sóc vườn rau, tập thể dục, nấu ăn, trò chuyện cùng khán giả. Hơn một triệu người theo dõi xem bà như hình mẫu của nghị lực và sống có mục đích.

Hay như một tài khoản khác trên Douyin, phiên bản Trung Quốc của TikTok, ghi lại cuộc sống của các cụ già tại viện dưỡng lão Jingya ở Thiên Tân. Dù tuổi trung bình của họ đã vượt 75, những video về sinh hoạt, ca hát và chuyện trò thường nhật của các cụ vẫn thu hút hơn 10 triệu lượt thích.

Với Hu Yihang, 27 tuổi, việc theo dõi các “influencer đầu bạc” đã trở thành thói quen mỗi tối. Anh nói họ khiến anh nhớ đến ông bà mình, mang lại cảm giác thân thuộc, ấm áp giữa cuộc sống đô thị bận rộn. Nhiều bạn trẻ cùng thế hệ cũng chia sẻ tình cảm ấy. Họ mua vé xem biểu diễn, theo dõi các kênh cá nhân và tương tác thường xuyên với những người cao tuổi đáng mến này.

Nhà nghiên cứu Zhang Sining thuộc Viện Khoa học Xã hội Liêu Ninh nhận xét, chính sự kết nối giữa các thế hệ là chìa khóa tạo nên sức hút của những người tóc bạc sáng tạo nội dung đối với Gen Z. Lối sống “chậm” của họ, nhẹ nhàng mà sâu sắc, trở thành liều thuốc xoa dịu giữa nhịp sống hối hả. Đây cũng là minh chứng cho sức sống trường tồn, thể hiện một viễn cảnh về sự tự tin đón nhận lão hóa, vui tươi và có mục đích.

HÀ TRANG