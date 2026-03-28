Thể thao - ngành kinh tế tương lai

Diễn đàn Kinh tế Thể thao (VSES) lần thứ ba đã được tổ chức ngày 27-3 tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Thể thao Việt Nam (TTVN), đã nêu nhiều giải pháp mới, đột phá nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa thể thao trở thành ngành kinh tế trọng điểm.

Trong bối cảnh đất nước đang tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới, việc chuyển đổi nhận thức từ thể thao thành tích cao sang kinh tế thể thao không chỉ là nhu cầu tất yếu mà còn là cơ hội để Việt Nam khai thác một thị trường giàu tiềm năng.

Trong nhiều năm, TTVN phát triển dựa trên hai trụ cột: thể thao thành tích cao và thể thao quần chúng. Cách tiếp cận này tạo ra những dấu ấn nhất định, nhưng cũng vô hình trung giới hạn biên độ tăng trưởng. Khi thế giới đã chuyển dịch mạnh sang mô hình kinh tế thể thao - với các thành tố trung tâm là bản quyền truyền hình, tài trợ, thương mại hóa dữ liệu và trải nghiệm khán giả - thì Việt Nam vẫn loay hoay với bài toán “ai đầu tư cho thể thao”.

Từ thực tế đó, Diễn đàn Kinh tế Thể thao lần này đã đề cập thẳng đến những vấn đề cốt lõi: Thị trường thể thao ở Việt Nam thực sự lớn đến đâu? Thể thao có thể trở thành động lực mới của du lịch và kinh tế địa phương hay không? Nền tảng chính của kinh tế thể thao Việt Nam là gì? Có phải là bản quyền hình ảnh hay không?...

Đáng chú ý, Diễn đàn lần đầu tiên công bố Báo cáo Kinh tế Thể thao Việt Nam 2026 - tài liệu được kỳ vọng cung cấp cái nhìn tổng thể và làm cơ sở để cập nhật, đo lường về lĩnh vực này. Báo cáo đã chỉ ra thực tế là quy mô thị trường trong nước còn rất nhỏ, các mô hình kinh doanh chưa phát triển và khung chính sách còn hạn chế...

Trong một phát biểu gần đây, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng đã nhấn mạnh: “Nghị quyết số 68-NQ/TW (2025) về phát triển kinh tế tư nhân đã khẳng định rõ vai trò xung kích của doanh nghiệp trong đầu tư cơ sở vật chất, tổ chức sự kiện, phát triển dịch vụ và sản phẩm thể thao, từng bước hình thành ngành kinh tế thể thao mũi nhọn”.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, Bộ VH-TT-DL đang tập trung rà soát, đề xuất sửa đổi Luật Thể dục, thể thao và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, đặc biệt là các quy định về kinh doanh thể thao và thể thao chuyên nghiệp. Một trong những điểm đột phá là thúc đẩy cơ chế hợp tác công - tư (PPP), cho phép tư nhân tham gia đầu tư, khai thác các công trình thể thao, tạo điều kiện để các "siêu dự án" hạ tầng sớm được hình thành từ nguồn lực xã hội hóa. Đây chính là lời giải cho bài toán thiếu hụt cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại.

Nhưng để ngành kinh tế này thực sự "cất cánh", cần một chiến lược toàn diện, như nhiều ý kiến nêu ra tại diễn đàn: Phải định vị rõ ràng kinh tế thể thao như một cấu phần quan trọng của nền kinh tế sáng tạo, gắn liền với du lịch, thương mại và ngoại giao. Tận dụng tối đa cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, coi công nghệ là yếu tố cốt lõi, từ quản lý, huấn luyện, truyền thông đến bán bản quyền số. Đồng thời, cần phát triển năng lực quản trị quốc gia, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành và địa phương để điều tiết thị trường minh bạch, hiệu quả.

Tổ chức Diễn đàn thường niên, đưa kinh tế thể thao thành mục tiêu quan trọng trong Chiến lược phát triển Thể dục - Thể thao giai đoạn 2030-2045, đã cho thấy ngành thể thao đang tìm cách “giải mã” một trong những đòn bẩy có tính cốt lõi của thể thao hiện đại. Đó là một yêu cầu tất yếu khi Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, nơi các ngành kinh tế sáng tạo và dịch vụ đóng vai trò ngày càng lớn.

ĐĂNG LINH