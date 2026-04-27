Điểm hẹn của khát vọng vươn lên

Đại thắng mùa Xuân 1975 là chiến thắng từ sự hy sinh to lớn, từ khát vọng hòa bình của toàn dân tộc. Biết bao người con giàu lòng yêu nước từ mọi miền Tổ quốc đã không tiếc máu xương cho cuộc trùng phùng giữa Sài Gòn trưa ngày 30 tháng 4 lịch sử.

Thực tiễn sinh động của TPHCM góp phần hình thành đường lối đổi mới của Đảng, đưa đất nước vượt qua khó khăn chồng chất của thời hậu chiến, vượt qua nước nghèo, kém phát triển… và những dấu ấn tự hào qua 40 năm đổi mới. Nhiều thành tựu của công cuộc đổi mới bắt đầu từ TPHCM, từ việc phát huy phẩm chất năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của con người thành phố, từ những chủ trương xé rào cứu đói cho dân, cứu nhà máy, xí nghiệp, phục hồi sản xuất công nghiệp… trong những năm đầu giải phóng, bị bao vây cấm vận và những cơ chế quản lý không còn phù hợp.

Trước bối cảnh mới, không gian TPHCM được mở rộng thành một siêu đô thị với diện tích 6.773km2, dân số gần 14 triệu người, quy mô kinh tế 123 tỷ USD, cùng với việc sắp xếp mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sự phát triển của khoa học công nghệ, đòi hỏi TPHCM phải vươn lên, làm tốt vai trò của một đầu tàu kinh tế; tăng tốc phát triển để trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ và logistics hàng đầu Đông Nam Á vào năm 2030, phấn đấu trở thành tốp 100 thành phố đáng sống nhất thế giới.

Mục tiêu phát triển đất nước và TPHCM trong kỷ nguyên mới theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 phù hợp với khát vọng của nhân dân nhằm tiến cùng thời đại và sánh vai với các cường quốc năm châu theo mong ước của Bác Hồ. Việc triển khai thực hiện các nghị quyết với tinh thần khẩn trương, quyết liệt theo cách mới, hướng thẳng vào những vấn đề thực tiễn, vừa khởi công những công trình, dự án có quy mô lớn, có tầm chiến lược, vừa thực hiện những việc làm nâng cao chất lượng sống cho người dân. Đây là những chủ trương lớn hợp lòng dân, cũng là sự tiếp nối chuỗi công việc của cuộc hành trình chăm lo cho dân, phát huy sức mạnh to lớn trong dân. Những hoạt động khám bệnh miễn phí cho người dân, xây dựng nhanh trường học và nâng cao chất lượng dạy học, có thêm mảng xanh cho thành phố và triển khai việc miễn vé xe buýt cho người dân… là những việc làm thiết thực, thúc đẩy chuyển đổi theo hướng xanh, thông minh, hạnh phúc.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định: “Mục tiêu cuối cùng của sự phát triển là cuộc sống mỗi nhà, mỗi người dân tốt đẹp hơn. TPHCM không chỉ phát triển cho mình mà còn đóng góp cho cả nước”. Sự đóng góp của TPHCM cho cả nước không chỉ là sự đóng góp của đầu tàu kinh tế, ở tỷ lệ dành cho thu ngân sách của quốc gia cao nhất mà còn là tất cả những gì gắn với tầm vóc văn hóa và con người thành phố.

Trong hành trình phát triển, người dân TPHCM luôn nêu cao tinh thần “vì cả nước, cùng cả nước”, luôn phát huy nghĩa khí, nghĩa tình, luôn coi trọng truyền thống nhân ái, bao dung. Sự giúp đỡ người có công, vùng sâu, vùng xa, nơi gặp thiên tai, bão lũ, dịch bệnh… như mệnh lệnh không lời đối với người dân thành phố. Thông qua các hoạt động có tổ chức và những nghĩa cử tốt đẹp của người dân, thông qua những hỗ trợ trước mắt và những công trình có ý nghĩa lâu dài là những câu chuyện đẹp về thành phố nghĩa tình được không ngừng lan tỏa... Điều mà người dân TPHCM tâm đắc, tự hào là sức mạnh của TPHCM không chỉ nằm ở quy mô kinh tế mà còn ở “GDP văn hóa”, ở sức sống con người và ở lòng dân.

Sự phát triển của thành phố trong kỷ nguyên mới được tin tưởng khởi sắc ngay từ năm đầu nhiệm kỳ mới, khi thành phố được trao quyền chủ động hơn và phát huy mạnh mẽ các nguồn lực để tăng trưởng, nhất là nguồn lực con người.

PHẠM PHƯƠNG THẢO