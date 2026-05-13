Trong chuỗi cuộc làm việc gần đây với các bộ, ngành: Ngoại giao, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Xây dựng, KH-CN, Tư pháp…, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã phát đi một thông điệp điều hành rất rõ ràng: muốn đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số thì cải cách thể chế, cắt giảm điều kiện kinh doanh và nâng cao hiệu quả thực thi phải trở thành “mệnh lệnh hành động” của toàn bộ hệ thống quản lý nhà nước.

Thông điệp lần này không dừng ở yêu cầu cải cách thủ tục hành chính theo nghĩa thông thường, mà chuyển mạnh sang tư duy kiến tạo môi trường phát triển với 3 trục lớn: khơi thông nguồn lực đầu tư, tăng tốc chuyển đổi số - đổi mới sáng tạo và nâng hiệu quả điều hành thực chất.

Chẳng hạn, ở lĩnh vực tài chính - ngân hàng, yêu cầu được đặt ra là điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt nhưng phải hướng mạnh dòng vốn vào sản xuất, đầu tư và hạ tầng. Ngân hàng Nhà nước được giao tiếp tục rà soát cơ chế tín dụng, ổn định mặt bằng lãi suất, đồng thời bảo đảm an toàn hệ thống. Bộ Tài chính được yêu cầu thúc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, coi đây là động lực dẫn dắt đầu tư xã hội. Với Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính, yêu cầu xuyên suốt vẫn là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm an toàn hệ thống tài chính. Điều đó cho thấy Chính phủ đang lựa chọn cách tiếp cận cân bằng: tăng trưởng nhưng không đánh đổi ổn định.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng được đặt vào vai trò then chốt trong việc thúc đẩy các dự án hạ tầng chiến lược và giải ngân đầu tư xây dựng. Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông, đô thị, nhà ở xã hội và hạ tầng kỹ thuật lớn nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa cho nhiều ngành kinh tế. Trong khi đó, Bộ KH-CN được giao nhiệm vụ thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ vào quản trị quốc gia cũng như hoạt động doanh nghiệp. Qua đó cho thấy Chính phủ đang xem chuyển đổi số không còn là một chương trình hỗ trợ, mà là động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế. Việc ứng dụng AI, dữ liệu lớn, tự động hóa quy trình hay xây dựng nền hành chính số được coi là giải pháp trực tiếp để giảm chi phí tuân thủ, nâng năng suất và tăng sức cạnh tranh quốc gia.

Một điểm nổi bật khác là yêu cầu cải cách hành chính phải đi vào thực chất. Thủ tướng nhấn mạnh việc cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục và chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”. Đây là thay đổi có ý nghĩa rất lớn. Trong nhiều năm, doanh nghiệp thường mất nhiều thời gian và chi phí cho các thủ tục xin phép, chờ phê duyệt hay đáp ứng những điều kiện còn chồng chéo. Khi nền kinh tế đặt mục tiêu tăng trưởng cao, việc duy trì một bộ máy quản lý nặng về kiểm soát trước sẽ làm giảm tốc độ luân chuyển nguồn lực.

Đi cùng với đó là yêu cầu nâng cao kỷ luật thực thi. Chính phủ không chỉ yêu cầu sửa quy định mà còn nhấn mạnh trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu. Tư duy “né trách nhiệm”, đùn đẩy hồ sơ hay kéo dài thời gian xử lý được xem là lực cản trực tiếp đối với tăng trưởng.

Yêu cầu xuyên suốt của Thủ tướng không chỉ là “làm nhanh hơn”, mà phải thay đổi tư duy quản lý để tạo ra một môi trường phát triển thông thoáng, minh bạch và hiệu quả hơn. Bởi, mục tiêu tăng trưởng 2 con số sẽ không thể đạt được nếu nền kinh tế vẫn bị “vướng” trong những nút thắt thủ tục, tâm lý sợ trách nhiệm và chi phí tuân thủ quá lớn. Khi thủ tục được rút ngắn, đầu tư hạ tầng được đẩy nhanh, công nghệ được ứng dụng mạnh hơn, chi phí tuân thủ giảm xuống…, nguồn lực xã hội sẽ được kích hoạt trở thành “đòn bẩy” mạnh mẽ cho mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới.

HÀ MY