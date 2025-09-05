Thêm một doanh nghiệp bảo hiểm tăng vốn điều lệ trong năm 2025

Được sự chấp thuận của Bộ Tài chính, Bảo hiểm VietinBank - VBI đã hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ lên hơn 1.000 tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có vốn điều lệ lớn thứ 9 trong nhóm các doanh nghiệp có thị phần dẫn đầu ngành.

Việc tăng vốn điều lệ lần này nằm trong chiến lược phát triển dài hạn của VBI, nhằm củng cố nội lực tài chính, đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty cũng như thị trường, khách hàng trong bối cảnh kinh tế mới.

Bảo hiểm VietinBank - VBI là một trong các doanh nghiệp dẫn đầu thị phần doanh thu mảng bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam với tốc độ tăng trưởng nhanh và ổn định.

Trong 5 năm qua, doanh thu phí bảo hiểm của VBI tăng trưởng gấp đôi từ 2,2 nghìn tỷ đồng năm 2020 lên 4,4 nghìn tỷ đồng năm 2024; tăng trưởng bình quân lợi nhuận đạt 17%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của thị trường; tăng trưởng bình quân lợi nhuận trước thuế đạt trên 30%/năm.

Công ty cũng vừa được vinh danh Top 3 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam 2025 (Vietnam Report công bố) và Doanh nghiệp có sáng kiến bảo hiểm số xuất sắc tại Insurance Asia Awards 2025 – hệ thống giải thưởng uy tín hàng đầu ngành bảo hiểm khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

QUỲNH QUỲNH