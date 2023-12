Reuters dẫn tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, tổng cộng đã có hơn 20 nước đồng ý tham gia chiến dịch “Người bảo vệ thịnh vượng" - liên minh an ninh do Mỹ dẫn đầu nhằm đảm bảo an ninh hàng hải trên Biển Đỏ, trong bối cảnh gia tăng các vụ tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào tàu thuyền tại khu vực này.