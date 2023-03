Thị trường bất động sản cao cấp hồi phục nhanh ở Ấn Độ

Theo hãng tin Reuters, các nhà phát triển bất động sản tại Ấn Độ cho biết, những căn hộ rộng rãi giá cao đi kèm với các tiện ích như dịch vụ trợ giúp đặc biệt, spa, bãi đậu xe nhiều tầng, không gian xanh rộng mở và hồ bơi nước nóng đã trở thành mục tiêu săn tìm của nhiều khách hàng giàu có. Xu hướng này ngày càng phát triển do kế hoạch chi tiêu của người giàu mới nổi ở Ấn Độ dần chuyển sang bất động sản cao cấp.

Số lượng căn hộ cao cấp được giao dịch hàng ngày cũng gia tăng nhanh. Công ty Bất động sản DLF của Ấn Độ chỉ mất 72 giờ để bán một dự án khu dân cư cao cấp trị giá 1 tỷ USD, trong khi đối thủ Godrej Properties cũng đang trao tay các căn hộ trị giá 3 triệu USD cho những khách hàng may mắn. Varun Arora, một chuyên gia đầu tư 37 tuổi, cho biết, anh đang muốn nâng cấp căn hộ thuê hiện tại của mình nên đã tìm đến Công ty Bất động sản DLF. Varun chia sẻ, bản thân thích khu vực tiếp tân hoành tráng, thang máy tốc độ cao và đầy đủ diện tích để chạy bộ mà không cần phải rời khỏi khuôn viên. “Không gian xanh, rộng mở, sạch sẽ và hạn chế người ngoài là điều tối quan trọng. Bạn không muốn chạy trên đường phố đông đúc”, anh Varun giải thích.

Trong khi đó, dự án Arbor của DLF tại TP Gurgaon gần thủ đô New Delhi đã thu hút hơn 3.000 đơn đăng ký cho 1.137 căn hộ có giá 869.000 USD/căn, mức giá cực kỳ cao đối với khu vực. Trong dịp ra mắt căn hộ vào tháng 2, lượng người mua xếp hàng dài để được tư vấn. Prashant Thakur, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của Công ty Tư vấn bất động sản Anarock ở Ấn Độ, cho biết: “Tôi chưa từng chứng kiến ​​một cơn sốt bất động sản nào như vậy trong 10 năm qua. Thị trường nhà ở cao cấp đang trên đà hồi sinh”.

Trong những năm gần đây, nguồn cung nhà cao cấp mới ở Ấn Độ đã bị hạn chế do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế vào năm 2019 và sau đó là đại dịch Covid-19, kéo theo tâm lý người mua nhà đi xuống vào năm 2020, buộc các nhà phát triển phải ngừng tung các dự án mới. Tuy nhiên, đến năm 2022, tốc độ mua nhà ở Ấn Độ tăng trưởng nóng. Vào năm ngoái, thị trường bất động sản của Ấn Độ đã tăng 34% bất chấp lãi suất ngân hàng tăng. Đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất mà lĩnh vực này ghi nhận trong 10 năm qua. Trong số các thị trường bất động sản nói trên, TP Mumbai dẫn đầu về doanh số bán nhà ở, tiếp theo là vùng thủ đô quốc gia, bao gồm Delhi và các thành phố lân cận, và TP Bengaluru ở phía Nam.

Theo dữ liệu của Anarock, các chung cư cao cấp, được định nghĩa là những chung cư có giá bán trên 15 triệu rupee (183.000 USD), chiếm 17% tổng số nhà ở ra mắt vào năm 2022, chạm mức cao nhất trong 5 năm. Việc tung ra những ngôi nhà giá rẻ từng phổ biến với mức giá dưới 4 triệu rupee (khoảng 50.000 USD) đã giảm một nửa, xuống còn 20% trong giai đoạn này. Tổng cộng, kỷ lục 65.700 căn hộ hạng sang đã được bán vào năm 2022, gấp 3 lần so với năm trước, với doanh số dẫn đầu là các căn hộ ở Mumbai, New Delhi và Hyderabad. Dân số 1,4 tỷ người của Ấn Độ có thu nhập bình quân đầu người chỉ là 2.300 USD, nhưng đất nước này có hơn 800.000 triệu phú USD. Công ty Bất động sản Knight Frank của Anh ước tính, Ấn Độ sẽ có 1,4 triệu phú vào năm 2026, cao hơn 77% so với năm 2021.