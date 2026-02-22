Thị trường hàng hóa mùng 6 Tết trở lại bình thường

Ngày 22-2, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) thông tin về tình hình thị trường mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026.

Theo đó, hôm nay, thị trường hàng hóa cả nước cơ bản trở lại trạng thái bình thường.

Hầu hết cửa hàng tại chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng tiện lợi đã mở cửa. Nguồn cung hàng hóa dồi dào, nhất là rau, củ đang vào vụ thu hoạch sau kỳ nghỉ.

Rau, củ, quả được mua nhiều vào mùng 6 tháng Giêng. Ảnh: DMS

Nhu cầu mua sắm tăng nhẹ phục vụ lễ hóa vàng và liên hoan trước khi quay lại sản xuất, kinh doanh. Sức mua tập trung ở nhóm rau, củ, quả.

Thực phẩm tươi sống tiêu thụ chậm hơn do một bộ phận người dân mang thực phẩm từ quê ra thành phố.

Giá cả nhìn chung ổn định. Một số mặt hàng như thịt bò, thủy sản giảm nhẹ so với mùng 3 và 4 Tết do nguồn cung tăng.

Tại các hệ thống phân phối lớn thuộc Saigon Co.op, Central Retail, WinCommerce, MM Mega Market, Lotte Mart, hàng hóa được bổ sung đầy đủ. Nhiều chương trình khuyến mại đầu xuân được triển khai. Giá bán cơ bản không biến động so với trước tết.

Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước cho biết, công tác chuẩn bị nguồn hàng tết năm nay được triển khai sớm, bám sát dự báo nhu cầu. Tổng giá trị hàng dự trữ tăng khoảng 10-15% so với tháng bình thường. Tại một số doanh nghiệp phân phối lớn, một số mặt hàng thiết yếu tăng dự trữ 20-40%.

Chương trình bình ổn thị trường tiếp tục được đẩy mạnh. Tại Hà Nội có 19 đơn vị tham gia với khoảng 10.700 điểm bán. Tại TPHCM có hơn 89 đơn vị tham gia. Lượng hàng bình ổn chiếm 23-43% thị phần tùy nhóm hàng. Doanh nghiệp cam kết bán thấp hơn giá thị trường 5-10% và giữ ổn định giá trước, trong và sau tết.

Theo Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước, trọng tâm nhiệm vụ sau tết là quản lý chặt chẽ thị trường, giá cả, duy trì thông suốt hệ thống phân phối, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, không để xảy ra khan hiếm, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý.

Đồng thời, tiếp tục triển khai các giải pháp kích cầu tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo hướng nâng cao niềm tin và tự hào hàng Việt.

Sau tết, lực lượng quản lý thị trường sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại khu vực lễ hội, trên môi trường thương mại điện tử và các tuyến vận chuyển trọng điểm.

Bộ Công thương sẽ xử lý nghiêm vi phạm về giá, hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và an toàn thực phẩm, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và ổn định thị trường ngay từ đầu năm 2026.

Thông tin từ Bộ Công thương, dịp Tết Bính Ngọ cơ bản không xảy ra các vụ nổi cộm về buôn lậu, gian lận thương mại. Công tác nắm địa bàn, theo dõi cung - cầu, giá cả được thực hiện thường xuyên. Lực lượng chức năng kiểm soát kho bãi, điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa, hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử và khu vực biên giới. Ngày 20-2, tại Quảng Ninh, lực lượng quản lý thị trường đã tạm giữ 28.800 quả trứng vịt lộn không hóa đơn, không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá 115,2 triệu đồng. Mức xử phạt hành chính dự kiến là 90 triệu đồng theo quy định.

PHÚC HẬU