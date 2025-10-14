Thông báo mời thầu

Thông tin kinh tế

1. CN Công ty CP Sữa Việt Nam – Nhà máy sữa Sài Gòn có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi gói thầu như sau:

- Gói thầu số 19: Cung cấp lắp đặt hạ tầng kết nối – Hệ thống SCADA trung tâm

- Dự án: KHĐT năm 2025 – Nhà máy sữa Sài Gòn

Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu.

2. CN Công ty CP Sữa Việt Nam – Nhà máy sữa Sài Gòn trân trọng mời các nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực và kinh nghiệm tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên. Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin, đăng ký dự thầu và nộp hồ sơ năng lực tại:

* Website: https://dauthau.vinamilk.com.vn/home

3. Thời gian đăng ký dự thầu từ ngày 13-10-2025 đến ngày 24-10-2025 vào giờ hành chính tại địa chỉ trên hoặc qua fax: (028) 37176353.

Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu cho các nhà thầu sẽ được thông báo sau.

Nhà máy Sữa Sài Gòn Gói thầu số 19 KHĐT Thầu Hồ sơ mời thầu Vốn chủ sở hữu vinamilk

