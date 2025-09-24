Thông báo về việc đấu giá tài sản thanh lý

Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý, chi tiết như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM. Địa chỉ: Số 02 Công trường Quốc Tế, phường Xuân Hòa, TP.HCM.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM. Địa chỉ: Số 02 Công trường Quốc Tế, phường Xuân Hòa, TP.HCM.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

TT

Tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ

ĐVT

Số lượng

Giá khởi điểm

(đồng/kg)

1

Dây chuyền thiết bị sản xuất phân đã qua sử dụng (khối lượng khoản 4 tấn)

Cái

01

10.500



- Giá khởi điểm: 10.500 đồng/kg

4. Thời gian, địa điểm, xem tài sản và lấy mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc đối tượng được quy định tại khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản số 01/2016, có nhu cầu liên hệ Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM để xem tài sản và lấy mẫu đơn thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày 25/9/2025 đến ngày 29/9/2025.

Hồ sơ gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản thanh lý (điền đầy đủ thông tin ký tên, đóng dấu).

+ Giấy Đăng ký kinh doanh đúng nghành nghề, CCCD người đại diện theo pháp luật.

+ Giấy ủy quyền bảng gốc, CCCD (nếu không phải là người đại diện theo pháp luật).

- Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 25,26, 29/9/2025 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM để được hướng dẫn.

5. Tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 8.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám triệu đồng)

- Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước như sau:

- Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt:

+ Thời gian nộp tiền: Trong giờ hành chính từ ngày 25/9/2025 đến hết ngày 29/9/2025.

- Chuyển khoản:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM

+ Số tài khoản: 2011103597004 tại Ngân Hàng TMCP Quân đội – CN Bắc Sài Gòn.

+ Nội dung chuyển khoản: (Họ tên, CCCD người đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản thanh lý Dây chuyền thiết bị sản xuất phân).

- Tiền mặt: Nộp trực tiếp tại văn phòng Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM.

(Tiền đặt trước được xử lý theo điều 39 Luật Đấu giá Tài sản số 01/2016)

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá: 10h00 ngày 30/9/2025 (Thứ Ba).

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trả giá trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên, số vòng đấu giá, bước giá áp dụng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM gặp Anh Hoài Vinh phòng Kinh doanh số điện thoại: 0772147827./.

