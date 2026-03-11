Thông tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua cầu Ghềnh, tỉnh Đồng Nai

Sáng 11-3, đoàn tàu khách SE6 chở 144 hành khách đã di chuyển an toàn qua cầu Ghềnh, cầu đường sắt trên tuyến Bắc - Nam, sau 5 ngày tích cực sửa chữa các hư hỏng do va chạm với sà lan.

Tàu SE6 di chuyển qua cầu Ghềnh sáng 11-3

Theo đó, lúc 8 giờ 40 cùng ngày, đoàn tàu SE6 lưu thông qua cầu với vận tốc khoảng 15km/giờ. Tiếp sau đó, các đoàn tàu theo lịch trình trong ngày cũng sẽ đi qua khu vực này, gồm tàu SE22 lúc 10 giờ 15 phút và tàu SE10 lúc 13 giờ 10 phút.

Những ngày qua, cùng với việc sửa chữa khẩn cấp, công tác thử tải tàu khách, tàu hàng qua cầu Ghềnh đã được cơ quan chức năng triển khai chặt chẽ, an toàn.

Công tác sữa chữa hư hỏng đường sắt, đoạn qua cầu Ghềnh được thực hiện khẩn trương

Trước đó, do sự cố sà lan va chạm với cầu Ghềnh, ngành đường sắt đã ngừng chạy các tàu TN4 (TPHCM - Hà Nội), SE22 (TPHCM - Đà Nẵng) và SE10 (TPHCM - Hà Nội), xuất phát từ ga Sài Gòn trong ngày 6-3-2026.

Các đoàn tàu khách qua khu vực này được tổ chức chuyển tải bằng đường bộ từ ga Biên Hòa đến ga Dĩ An và ngược lại, với khoảng 1.500 hành khách.

XUÂN TRUNG