Thông tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua cầu Ghềnh, tỉnh Đồng Nai

Theo đó, lúc 8 giờ 40 cùng ngày, đoàn tàu SE6 lưu thông qua cầu với vận tốc khoảng 15km/giờ. Tiếp sau đó, các đoàn tàu theo lịch trình trong ngày cũng sẽ đi qua khu vực này, gồm tàu SE22 lúc 10 giờ 15 phút và tàu SE10 lúc 13 giờ 10 phút.
Những ngày qua, cùng với việc sửa chữa khẩn cấp, công tác thử tải tàu khách, tàu hàng qua cầu Ghềnh đã được cơ quan chức năng triển khai chặt chẽ, an toàn.
Trước đó, do sự cố sà lan va chạm với cầu Ghềnh, ngành đường sắt đã ngừng chạy các tàu TN4 (TPHCM - Hà Nội), SE22 (TPHCM - Đà Nẵng) và SE10 (TPHCM - Hà Nội), xuất phát từ ga Sài Gòn trong ngày 6-3-2026.
Các đoàn tàu khách qua khu vực này được tổ chức chuyển tải bằng đường bộ từ ga Biên Hòa đến ga Dĩ An và ngược lại, với khoảng 1.500 hành khách.