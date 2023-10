Thu hút khách du lịch mùa thấp điểm

Theo báo cáo từ Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong 9 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đón và phục hơn 11,3 triệu lượt khách, trong đó, khách lưu trú đạt hơn 3,4 triệu lượt, tăng 18,3% so với cùng kỳ, doanh thu đạt 11.857 tỷ đồng, tăng 31,8% so với cùng kỳ; trong đó doanh thu từ lưu trú du lịch ước đạt 4.073 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ có hơn khách đến lựa chọn lưu trú qua ngày. Nguyên nhân chính vẫn là sự thiếu hụt các sản phẩm du lịch đặc trưng để giữ chân du khách trong mùa thấp điểm. Theo khảo sát tại một số cơ sở du lịch ở TP Vũng Tàu và huyện Xuyên Mộc, từ sau lễ 2-9, công suất phòng giảm rất mạnh, ngày thường chỉ khoảng 20-30%, còn lại ngày cuối tuần khoảng 50-70%. Theo đánh giá, ngoài nguyên nhân do kinh tế suy giảm nên người dân cắt giảm chi tiêu, hạn chế du lịch, thị trường khách du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu còn bị chia sẻ qua các địa bàn TP Phan Thiết, TP Nha Trang sau khi tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết - Vĩnh Hảo - Cam Lâm - Nha Trang được đưa vào sử dụng.

Thường thì vào mùa thấp điểm, các đơn vị du lịch bắt tay vào việc cải tạo cơ sở vật chất, nâng cấp tay nghề cho nhân viên để chuẩn bị đón khách mùa cuối năm, dịp lễ tết. Với các tỉnh ven biển thì cuối năm rơi vào mùa mưa bão, sóng lớn nên lợi thế của du lịch biển bị giảm nhiều. Thực trạng này đòi hỏi chính quyền và doanh nghiệp cần có sự liên kết chặt chẽ hơn nữa. Trong đó, chính quyền cần cải cách thủ tục hành chính nhanh, gọn nhất để tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào du lịch, dịch vụ. Các doanh nghiệp cần giảm giá để kích cầu, thu hút khách; không ngừng cải tiến, đổi mới phương thức hoạt động và đặc biệt cần nói không với tình trạng nâng giá, chặt chém du khách vào ngày nghỉ cuối tuần, dịp lễ, tết.