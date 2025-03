Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long làm việc tại tỉnh Bình Phước về tiếp nhận quản lý cai nghiện

Sáng 3-3, đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Bình Phước về việc tiếp nhận quản lý nhà nước trong cai nghiện ma túy và quản lý sau cai; công tác điều tra hình sự, đấu tranh phòng chống tội phạm, cũng như quản lý hành chính về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.