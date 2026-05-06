Ban hành danh mục công nghệ chiến lược

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục công nghệ và sản phẩm công nghệ chiến lược.

Theo quyết định, danh mục công nghệ chiến lược gồm 10 nhóm công nghệ chiến lược bao quát nhiều lĩnh vực, gồm: công nghệ số (trí tuệ nhân tạo - AI), dữ liệu lớn, bản sao số, điện toán đám mây, điện toán biên, internet vạn vật và chuỗi khối); công nghệ mạng di động thế hệ sau; công nghệ robot và tự động hóa; công nghệ sinh học và y sinh tiên tiến; công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến; công nghệ chip bán dẫn; công nghệ an ninh mạng và lượng tử; công nghệ biển, đại dương và lòng đất; công nghệ hàng không và vũ trụ; công nghệ đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị.

Quyết định cũng đưa ra danh sách 30 sản phẩm công nghệ chiến lược chia thành 2 nhóm.

Nhóm 1: các sản phẩm công nghệ chiến lược đã có thị trường, có thể tạo ra tác động lớn và trực tiếp đến phát triển kinh tế, trong đó có các sản phẩm như mô hình ngôn ngữ lớn Tiếng Việt, trợ lý ảo và AI chuyên ngành; AI camera xử lý tại biên; thiết bị và hệ thống mạng di động 5G/5G-Advanced; robot di động tự hành và robot công nghiệp; vaccine thế hệ mới dùng cho người; liệu pháp tế bào (tế bào gốc, tế bào miễn dịch) dùng cho người…

Nhóm 2: nhóm các sản phẩm công nghệ tạo động lực tăng trưởng mới, công nghệ nền tảng cho tương lai, công nghệ bảo đảm tự chủ trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, trong đó có các sản phẩm như chip chuyên dụng; hệ thống khai thác, chế biến sâu và sản phẩm chế biến sâu từ khoáng sản, dầu khí và đất hiếm; lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR); công trình xây dựng đường sắt tốc độ cao…

Căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội từng giai đoạn, Bộ KH-CN sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan rà soát, đánh giá định kỳ, trình Thủ tướng Chính phủ cập nhật, ban hành quyết định danh mục công nghệ chiến lược và danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 1-7.

LÂM NGUYÊN