Công nghệ nuôi tế bào gốc 3D

Viện khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) thông báo, nhóm nghiên cứu do Giáo sư Jeon Sang Yong dẫn đầu, đã phát triển công nghệ giúp nuôi cấy tế bào gốc khỏe mạnh hơn.

Nhân bản tế bào gốc phục vụ điều trị bệnh tại Hàn Quốc (ẢNH: BERRY)

Nhóm nghiên cứu đã sắp xếp một ma trận polymer phủ lên bề mặt chất nền nuôi cấy, tạo thành “sàn nhân tạo” mô phỏng môi trường trong cơ thể.

Trên nền tảng này, các tế bào gốc từ mô mỡ người (hADSCs) được nuôi theo cấu trúc 3D, cho phép phát triển tự nhiên và ổn định hơn so với phương pháp truyền thống.

Tế bào gốc từ mô mỡ vốn được đánh giá cao nhờ dễ thu thập, khả năng tăng sinh tốt và ít bị đào thải miễn dịch. Tuy nhiên, các phương pháp nuôi cấy hai chiều (2D) thường khiến tế bào nhanh lão hóa và suy giảm chức năng.

Kết quả cho thấy, các tế bào gốc nuôi cấy bằng nền tảng này có khả năng biệt hóa tốt hơn, điều hòa miễn dịch hiệu quả hơn và tỷ lệ sống sót trong cơ thể tăng đáng kể.

Nghiên cứu này chứng minh có thể đồng thời nâng cao chức năng và hiệu quả điều trị của tế bào gốc thông qua môi trường nuôi cấy 3D.

HUY QUỐC