Thủ tướng Cộng hòa Vanuatu gặp gỡ sinh viên tại Khánh Hòa

Sáng 20-1, tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, ông Nauka Jotham Napat, Thủ tướng Cộng hòa Vanuatu, cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao đã đến thăm, làm việc tại Trường Đại học Nha Trang trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Cộng hòa Vanuatu Nauka Jotham Napat thăm và làm việc tại Trường Đại học Nha Trang. Ảnh: HIẾU GIANG

Theo Trường Đại học Nha Trang, chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao mà còn thể hiện sự quan tâm của Chính phủ Vanuatu đối với giáo dục, phát triển nguồn nhân lực trẻ và cộng đồng lưu học sinh Vanuatu đang học tập tại Việt Nam.

Hoạt động diễn ra trong bối cảnh hợp tác giữa Trường Đại học Nha Trang và Vanuatu giai đoạn 2024–2026 có nhiều chuyển biến tích cực, với việc tăng cường kết nối các cơ quan quản lý giáo dục và cơ quan đại diện ngoại giao phía Vanuatu; đồng thời triển khai các nội dung phối hợp thiết thực.

Về lĩnh vực đào tạo, hợp tác ghi nhận kết quả nổi bật khi năm 2025, Trường Đại học Nha Trang tiếp nhận 12 lưu học sinh Vanuatu khóa 67 (2025–2029), theo học tại một số lĩnh vực đào tạo thế mạnh của nhà trường.

Thủ tướng Cộng hòa Vanuatu Nauka Jotham Napat thăm Ký túc xá sinh viên Vanuatu. Ảnh: HIẾU GIANG

Thủ tướng Cộng hòa Vanuatu tìm hiểu điều kiện ăn ở, sinh hoạt và học tập của lưu học sinh Vanuatu đang theo học tại Trường Đại học Nha Trang. Ảnh: HIẾU GIANG

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Vanuatu và đoàn công tác đã thăm khu ký túc xá dành cho học sinh Vanuatu, tìm hiểu điều kiện ăn ở, sinh hoạt và học tập của lưu học sinh.

Đoàn cũng thăm Bảo tàng Thủy sinh vật của trường, ký thông điệp hợp tác với nội dung nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác vì một đại dương xanh bền vững, dựa trên tri thức và hành động. Bên cạnh đó, Thủ tướng Vanuatu đã thăm Nhà truyền thống và ghi lưu niệm vào Sổ vàng của Trường Đại học Nha Trang.

Thủ tướng Cộng hòa Vanuatu thăm Bảo tàng Thủy sinh vật của trường. Ảnh: HIẾU GIANG

Thủ tướng Vanuatu thăm Nhà truyền thống của Trường Đại học Nha Trang. Ảnh: HIẾU GIANG

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trường Đại học Nha Trang khái quát kết quả hợp tác thời gian qua và chia sẻ định hướng hợp tác trong giai đoạn tới. Nhà trường mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác Vanuatu trên các lĩnh vực đào tạo, trao đổi sinh viên; trao đổi cán bộ, giảng viên và kết nối chuyên gia; nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức, nhất là trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ biển, thủy sản, môi trường biển, nuôi trồng thủy sản bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu vùng đảo.

HIẾU GIANG