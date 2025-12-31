Thủ tướng giao 6 "nhóm từ khóa" cho ngành nông nghiệp và môi trường

Chiều 31-12, Bộ NN-MT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ 2026. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp và môi trường, chiều 31-12

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN-MT Trần Đức Thắng cho biết, năm 2025, ngành nông nghiệp và môi trường triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh đặc biệt khó khăn: tác động của chiến tranh thương mại, chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ; cả hệ thống chính trị thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tinh gọn bộ máy; thời tiết diễn biến cực đoan với tình trạng “bão chồng bão, lũ chồng lũ”.

Bộ trưởng Bộ NN-MT Trần Đức Thắng báo cáo kết quả năm 2025 và nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: ĐINH TÙNG

Trong điều kiện đó, với phương châm “kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tinh gọn hiệu quả, tăng tốc bứt phá”, toàn ngành đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Theo đó, năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu nông - lâm - thủy sản ước đạt 70,09 tỷ USD, tăng 12% và là mức cao nhất từ trước đến nay, vượt xa mục tiêu 65 tỷ USD. Xuất siêu đạt khoảng 20,7 tỷ USD, tăng 16,8%...

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, chiều 31-12. Ảnh: MAI XUÂN NGHIÊN

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà ngành nông nghiệp và môi trường đạt được, đóng góp chung vào thành tựu chung của đất nước.

Theo Thủ tướng, mặc dù giai đoạn 2021-2025, nhất là năm 2025, trong bối cảnh nhiều biến động lớn nhưng với tinh thần “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, bạn bè quốc tế giúp đỡ", ngành nông nghiệp đã hoàn thành và vượt nhiều mục tiêu đề ra.

Thủ tướng nhiều lần nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của ngành nông nghiệp, là trụ đỡ của nền kinh tế, đặc biệt trong những giai đoạn biến động lớn và trong bảo đảm cân đối lương thực - thực phẩm, kiểm soát lạm phát.

Thủ tướng cho rằng, trong những năm tới, Việt Nam vẫn phải lấy nông nghiệp làm trụ đỡ, tiếp tục công nghiệp hóa, hiện đại hóa và lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm nền tảng phát triển nhanh, bền vững.

Bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, phát biểu tại hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp và môi trường, chiều 31-12

Thủ tướng cũng khẳng định vai trò và vị trí của “tam nông” với nông dân là trung tâm - chủ thể, nông nghiệp là động lực phát triển, nông thôn là nền tảng.

Thủ tướng đã khái quát những thành tựu của ngành nông nghiệp và môi trường bằng “6 cụm từ khóa”: Bộ máy tinh gọn - Thể chế đột phá - Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số - “Tam nông" phát triển - Tài nguyên khơi thông - Kiên trì vượt khó.

Đại diện các địa phương và bộ, ngành phát biểu, tham luận

Chỉ đạo các nhiệm vụ năm 2026, Thủ tướng nêu rõ, đây là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Theo đó, ngành nông nghiệp và môi trường cần có giải pháp, định hướng phát triển đột phá mạnh mẽ hơn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thủ tướng giao 6 nhóm từ khóa mà ngành nông nghiệp và môi trường cần thực hiện năm 2026, gồm: Quản trị hiện đại - Thể chế khơi thông - Khoa học phát triển - “Tam nông” thịnh vượng - Tài nguyên bền vững - Môi trường an toàn.

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, bước sang năm 2026, ngành nông nghiệp và môi trường sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, hành động quyết liệt, phát huy truyền thống 80 năm, đạt nhiều kết quả mới, góp phần xây dựng nền nông nghiệp thịnh vượng, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, đáp ứng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

VĂN PHÚC