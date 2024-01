Thủ tướng dự hội nghị tổng kết năm 2023 của ngành nông nghiệp Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan chủ trì hội nghị chiều 3-1

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính - trụ sở Bộ NN-PTNT tại Hà Nội - đến 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.



Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan các gian hàng OCOP trưng bày tại trụ sở Bộ NN-PTNT trước khi bắt đầu dự hội nghị

Theo Bộ NN-PTNT, năm 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng ngành nông nghiệp vẫn đạt được những kết quả tích cực. Giá trị gia tăng toàn ngành tăng cao, ước 3,83%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm gần đây.

Trình bày báo cáo, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến cho biết: Nông nghiệp tiếp tục khẳng định vị thế trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực, các cân đối lớn của nền kinh tế và góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Mặc dù năm nay diện tích đất lúa giảm 9.000ha nhưng do tăng năng suất nên sản lượng lúa vẫn đạt tới 43,5 triệu tấn, tăng 1,9% so với năm 2022; sản lượng thịt hơi các loại đạt 7,79 triệu tấn, tăng 6,38%; sản lượng thủy sản 9,32 triệu tấn, tăng 2,3%.

Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 53,01 tỷ USD, xuất siêu đạt mức kỷ lục 12,07 tỷ USD, tăng 43,7% chiếm trên 42,5% xuất siêu cả nước. Một số mặt hàng xuất khẩu tăng cao kỷ lục như: hàng rau quả đạt 5,69 tỷ USD, tăng 69,2%; gạo đạt 4,78 tỷ USD, tăng 38,4%.

“Gạo ST25 lần thứ 2 đạt giải quán quân gạo ngon nhất thế giới; Việt Nam đã sản xuất và xuất khẩu vaccine thương mại phòng dịch tả heo châu Phi” - Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến trình bày tóm tắt báo cáo năm 2023 của ngành nông nghiệp Việt Nam

Trong năm 2023, ngành nông nghiệp cũng tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn mang tầm quốc gia, quốc tế (Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo, Festival Bảo tồn và phát triển làng nghề, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng chống thiên tai...). Qua đó giúp quảng bá hình ảnh, thương hiệu nông lâm thủy sản trong nước, khu vực và quốc tế, thúc đẩy tiêu thụ nông sản; nhất là việc phát động thực hiện “Đề án Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”.

Số lượng sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên tăng đều qua các tháng và đạt 11.000 sản phẩm, (tăng 2.189 sản phẩm so với năm 2022). Năm 2023 cả nước có khoảng 78% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, có 256 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Có 270 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn nông thôn mới.

Đề cập các mục tiêu năm 2024, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết, năm 2024, dự báo nền kinh tế tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, như: giá vật tư nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản vẫn ở mức cao, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi tiềm ẩn nguy cơ bùng phát; mưa lũ diễn biến bất thường, nắng nóng gay gắt hơn, nguy cơ hạn hán, thiếu nước nặng nề do tác động của El Nino… Đặc biệt là tác động từ xung đột, bất ổn của thế giới. Mặc dù vậy, ngành nông nghiệp vẫn đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng toàn ngành 3%-3,5%, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản khoảng 54-55 tỷ USD…

Để đạt được những mục tiêu đề ra, toàn ngành nông nghiệp, nông thôn tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại theo hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, hiện đại, kinh tế tuần hoàn; nhất là nông nghiệp bền vững, minh bạch và có trách nhiệm, thực hiện chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp; từ phát triển đơn ngành sang hợp tác, phát triển đa ngành; thúc đẩy tích hợp đa giá trị trong sản phẩm nông lâm thủy sản; chuyển từ chuỗi cung ứng nông sản sang phát triển các chuỗi ngành hàng…

VĂN PHÚC