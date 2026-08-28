Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà đội tuyển bóng đá nam quốc gia Việt Nam

Chiều 28-8, tại trụ sở Bộ VH-TT-DL, thừa ủy quyền của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương đã trao quà của Thủ tướng tặng đội tuyển bóng đá nam quốc gia sau thành tích xuất sắc giành chức vô địch ASEAN Hyundai Cup 2026.

Món quà không chỉ là sự ghi nhận đối với thành tích của thầy trò HLV Kim Sang-sik mà còn gửi gắm sự quan tâm, động viên và kỳ vọng của người đứng đầu Chính phủ đối với bóng đá Việt Nam trên những hành trình phía trước.

Ban huấn luyện Đội tuyển bóng đá nam quốc gia Việt Nam tại buổi gặp lãnh đạo Bộ VH-TT-DL chiều 28-8. Ảnh: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM

Dự buổi lễ có Trưởng đoàn Bóng đá Việt Nam tại ASEAN Hyundai Cup 2026 Trần Anh Tú; HLV trưởng Kim Sang-sik cùng các trợ lý trong Ban huấn luyện.

Thay mặt toàn đội, HLV Kim Sang-sik và các thành viên Ban huấn luyện đã đón nhận món quà của Thủ tướng Chính phủ. Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp, sau khi đội tuyển Việt Nam hoàn thành hành trình tại ASEAN Hyundai Cup 2026 và lần thứ hai liên tiếp bước lên ngôi vô địch Đông Nam Á.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương chúc mừng thành tích mà đội tuyển Việt Nam vừa giành được, đồng thời đánh giá đây là kết quả của những nỗ lực rất lớn từ HLV trưởng, Ban huấn luyện và toàn thể các cầu thủ.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương trao quà của Thủ tướng tặng đội tuyển bóng đá nam quốc gia. Ảnh: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM

Theo Thứ trưởng, trong suốt hành trình vừa qua, Bộ VH-TT-DL luôn theo dõi, quan tâm và động viên đội tuyển. Cuộc gặp lần này càng có ý nghĩa đặc biệt khi được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền trao quà và chuyển tới thầy trò HLV Kim Sang-sik lời biểu dương, động viên sau chức vô địch.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, việc Thủ tướng dành sự động viên cho đội tuyển ngay sau giải đấu thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, nhất là trong thời điểm các đội tuyển bóng đá quốc gia liên tiếp đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Dù công việc bận rộn và không có điều kiện trực tiếp dự khán trận đấu, Thủ tướng vẫn luôn quan tâm, theo sát và động viên đội tuyển. Ngay sau trận đấu, Thủ tướng đã kịp thời gửi thư chúc mừng, dành những lời khen ngợi đối với thành tích cũng như tinh thần, ý chí mà các cầu thủ thể hiện trên sân để mang về chức vô địch Đông Nam Á.

MIÊN CHIẾN