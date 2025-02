Thủ tướng New Zealand sắp thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ hai

Về chính trị - ngoại giao, Việt Nam và New Zealand thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1975. Trong 50 năm qua, quan hệ hai nước không ngừng được cải thiện, phát triển. Hai bên đã nâng cấp lên quan hệ Đối tác toàn diện vào năm 2009 và Đối tác chiến lược vào năm 2020.

Hai bên luôn khẳng định coi trọng quan hệ với nhau, trong đó New Zealand coi Việt Nam là nhân tố quan trọng trong chính sách đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon

Về thương mại, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 12 của New Zealand, trong đó Việt Nam là nhà xuất khẩu thứ 12 vào thị trường New Zealand và nhập khẩu đứng thứ 18 của New Zealand. Trong khi đó, New Zealand là đối tác thương mại lớn thứ 41 của Việt Nam (xếp thứ 41 về xuất khẩu và 37 về nhập khẩu). Kim ngạch thương mại hai chiều tăng đều qua các năm. Gần đây nhất, năm 2024, kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 1,3 tỷ USD.

Về đầu tư, tính đến tháng 2-2025, New Zealand có 55 dự án đầu tư với tổng số vốn 208 triệu USD, đứng thứ 39/149 quốc gia và lãnh thổ có đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam, tập trung nhiều nhất tại lĩnh vực kinh doanh bất động sản, giáo dục và đào tạo, công nghiệp chế biến chế tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ; xây dựng.

New Zealand cũng là đối tác dành cho Việt Nam nguồn ODA ổn định và tăng dần theo từng năm.

Bên cạnh hợp tác kinh tế, hai bên cũng duy trì trao đổi đoàn, hợp tác, chia sẻ thông tin về các lĩnh vực khác như an ninh, quốc phòng, hạ tầng, giáo dục, văn hóa, lao động…

