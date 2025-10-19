Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải xây dựng xong Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ trong năm 2026

Ngày 19-10, tại Cần Thơ, sau chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra, đôn đốc xây dựng Dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp đến hiện trường dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ để kiểm tra

Theo đó, trực tiếp đến hiện trường dự án để kiểm tra, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục tiến hành các công việc sau kết luận thanh tra, ai sai phạm thì xử lý theo quy định, thẩm quyền của cấp nào cấp đó xử lý; đồng thời khoanh lại hiện trạng, tiến hành khởi động lại dự án, coi công trình này thuộc diện khẩn cấp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc khởi công lại và hoàn thành dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng mong mỏi nhu cầu khám chữa bệnh rất cấp bách cho người dân, đồng thời không để dự án tiếp tục kéo dài, gây lãng phí.

Thủ tướng trao đổi, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn để sớm đưa Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ vào phục vụ người dân

Để Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ sớm hoàn thành, Thủ tướng chỉ đạo sớm ra quyết định kết thúc thực hiện dự án bằng vốn ODA và chuyển sang hình thức đầu tư công, trong đó có ngân sách Trung ương; tiến hành nghiệm thu, thanh toán các phần việc đã làm xong, tiếp tục triển khai các hạng mục công việc còn lại.

Đối với TP Cần Thơ, Thủ tướng chỉ đạo thành phố cần củng cố lại ban quản lý dự án, thực hiện hoàn thành bệnh viện chậm nhất tới 30-11-2026; từ 1-1-2027 đưa bệnh viện đi vào hoạt động phục vụ người dân, không được để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, chia sẻ với bệnh nhân và người nhà

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã tới thăm Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ cơ sở cũ, tiến hành kiểm tra hiện trạng cơ sở vật chất và thăm hỏi, động viên đội ngũ y bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Tại đây, Thủ tướng đã chia sẻ với những khó khăn, vất vả của bệnh nhân và người nhà, vì phải đi lại xa xôi, tới TPHCM để khám chữa bệnh, chi phí đi lại, ăn ở rất tốn kém.

Thủ tướng trao quà cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ

Trao đổi với bệnh nhân và người nhà, Thủ tướng cho biết đang tích cực chỉ đạo các cơ quan chức năng để sớm khởi động lại dự án bệnh viện mới khang trang hơn, phục vụ tốt hơn người dân. Ngoài ra, Thủ tướng cũng đề nghị các cơ quan nghiên cứu mô hình xây nhà lưu trú cho bà con tới khám chữa bệnh theo nguyên tắc phi lợi nhuận.

Dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ có tổng mức đầu tư ban đầu hơn 1.700 tỷ đồng (gồm nguồn vốn ODA với Hungary và đối ứng trong nước), quy mô 500 giường. Dự án được khởi công tháng 10-2017, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2020, đồng thời được kỳ vọng trở thành bệnh viện ung bướu lớn nhất và hiện đại nhất khu vực ĐBSCL. Tuy nhiên, năm 2022, dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ tạm dừng thi công khi đạt 82% khối lượng xây dựng, hơn 16% phần cung cấp và lắp đặt thiết bị. Từ đó đến nay, khối nhà bệnh viện nằm phơi mưa nắng, cỏ dại mọc um tùm vì chậm tiến độ, gây lãng phí. Trong khi đó, Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ cũ đang xuống cấp, quá tải, 2 - 3 người bệnh cùng nằm 1 giường, trang thiết bị, máy móc cũ kỹ.

TUẤN QUANG