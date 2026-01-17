"Thưa Đảng" là tiếng nói chân thành của nghệ sĩ trước lịch sử và niềm tin vào tương lai đất nước

Ca khúc Thưa Đảng được ca sĩ Anh Tú sáng tác với giai điệu trầm hùng, mang màu sắc trang nghiêm nhưng vẫn gần gũi, xuất phát từ cảm xúc chân thành, lòng biết ơn của người nghệ sĩ đối với lịch sử dẫn dắt bởi Đảng Cộng sản Việt Nam.

Anh Tú lần đầu giới thiệu ca khúc tự sáng tác "Thưa Đảng”

Thưa Đảng lần đầu được biểu diễn trong chương trình nghệ thuật chính luận "Mãi mãi niềm tin theo Đảng" tối 16-1 - chương trình hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại Hà Nội, đồng thời kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ca khúc do chính Anh Tú sáng tác, tiếp tục đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình nghệ thuật khi lựa chọn thể hiện tiếng nói nội tâm của nghệ sĩ trẻ trước những sự kiện trọng đại của dân tộc.

Trước đó, Anh Tú đã ra mắt các ca khúc do anh tự sáng tác như Người là Hồ Chí Minh, Giữa hòa bình... hòa vào niềm vui chung các sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025); kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Với Anh Tú, anh xem đó là vinh dự và cũng là sự cống hiến của nghệ sĩ đối với Tổ quốc. Đứng trên sân khấu chính luận, giữa bối cảnh lịch sử và chính trị đặc biệt, Anh Tú ý thức rõ trách nhiệm khi âm nhạc không chỉ để trình diễn mà còn để lan tỏa niềm tin, sự tri ân và tinh thần đồng hành cùng đất nước. Anh cho rằng mỗi nghệ sĩ có một con đường nghệ thuật riêng, nhưng điểm chung không thể thiếu chính là lòng yêu nước.

Ở phần mở đầu, bài hát nhắc đến mốc lịch sử năm 1930 - thời điểm Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Phần điệp khúc là sự khẳng định lý tưởng cách mạng đã rèn giũa nên bản lĩnh và trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Thông điệp đại đoàn kết được nhấn mạnh như sợi chỉ đỏ xuyên suốt bài hát, gắn kết con người với đất nước, với Đảng và với niềm tin chung.

Anh Tú hát "Thưa Đảng" bằng cảm xúc chân thành và lòng biết ơn

TIỂU TÂN