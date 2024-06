Thừa Thiên Huế: CSGT đồng hành cùng lực lượng tiếp sức thí sinh

Cùng với việc phân luồng, giữ an ninh trật tự tại các nút giao thông gần các địa điểm thi, CSGT còn đồng hành cùng lực lượng tiếp sức mùa thi hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh.

CSGT trao sữa và nước uống để lực lượng tiếp sức mùa thi tại thị xã Hương Thủy hỗ trợ thí sinh

Sáng 27-6, Đội Cảnh sát Giao thông trật tự Công an thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ tăng cường tuần tra, kiểm soát, tổ chức phân luồng, giữ an ninh trật tự tại các nút giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại các tuyến đường trọng điểm, cổng các trường nơi tổ chức kỳ thi. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất, an toàn cho thí sinh và cán bộ, giáo viên coi thi; kịp thời có phương án hỗ trợ việc đi lại của thí sinh và cán bộ coi thi khi cần thiết.

Lực lượng CSGT trao sữa và nước uống hỗ trợ thí sinh

Đội Cảnh sát Giao thông trật tự Công an thị xã Hương Thủy còn phối hợp với các lực lượng công an làm nhiệm vụ tại các điểm thi và lực lượng tiếp sức mùa thi của các phường Thủy Phương, Thủy Châu, Phú Bài hỗ trợ nước uống, sữa, bánh,… và một số vật dụng cần thiết cho các thí sinh.

Lực lượng CSGT hỗ trợ thí sinh tại điểm thi Trường THPT Vinh Xuân

VĂN THẮNG