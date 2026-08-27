Samsung đạt mốc xuất khẩu 500 tỷ USD từ Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử Roh Tae Moon. Ảnh: TTXVN

Tại buổi tiếp, Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của Samsung đối với sản xuất, xuất khẩu, tạo việc làm và phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; đồng thời khẳng định Việt Nam đã trở thành cứ điểm sản xuất quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu của Samsung.

Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc trong các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, R&D, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử Roh Tae Moon. Ảnh: TTXVN

Trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và thành công của Samsung tại Việt Nam, Chính phủ Việt Nam mong muốn Samsung tiếp tục là cầu nối quan trọng, đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình nâng cao năng lực công nghệ, phát triển công nghiệp và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu. Chính phủ Việt Nam sẵn sàng đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi ở mức cao nhất đối với các nhà đầu tư chiến lược, trong đó có Samsung; xem xét các cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp đối với các dự án chiến lược, công nghệ cao của Samsung trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Samsung tiếp tục tin tưởng, xác định Việt Nam là địa bàn đầu tư, sản xuất, kinh doanh lâu dài; đồng hành cùng Việt Nam với niềm tin lớn hơn, tầm nhìn dài hạn hơn, quyết tâm cao hơn và những dự án có chất lượng, hiệu quả, sức lan tỏa lớn hơn.

Thủ tướng mong muốn Samsung tiếp tục mở rộng đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động, đưa Việt Nam từ “cứ điểm sản xuất” trở thành “cứ điểm về công nghệ, nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo”; đồng thời tăng chuyển giao công nghệ, tri thức và năng lực quản trị.

Ông Roh Tae Moon, Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử phát biểu. Ảnh: TTXVN

Ông Roh Tae Moon cho biết, đến cuối tháng 6, các pháp nhân sản xuất điện thoại di động của Samsung tại Bắc Ninh và Thái Nguyên đã đạt kim ngạch xuất khẩu lũy kế 500 tỷ USD sau 17 năm hoạt động. Tính đến cuối năm ngoái, tổng vốn đầu tư lũy kế của Samsung tại Việt Nam đạt 24 tỷ USD.

Ông khẳng định những thành tựu này không chỉ nhờ nỗ lực của Samsung, mà còn nhờ sự quan tâm bền bỉ, hỗ trợ tích cực, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương của Việt Nam.

Samsung cũng có kế hoạch tiếp tục mở rộng đầu tư R&D trong lĩnh vực công nghệ cao và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao tại Việt Nam.

Chiều 27-8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Pháp, một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại châu Âu và là Đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên của Việt Nam trong EU. Đại sứ Olivier Brochet khẳng định Pháp coi trọng vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam ở khu vực và trên trường quốc tế.

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LÂM NGUYÊN