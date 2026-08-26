Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương Lào Vanhxay Phongsavanh

Chiều 26-8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Vanhxay Phongsavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Nhà nước, Trưởng ban Phòng chống tham nhũng Trung ương Lào, cùng đoàn công tác đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Vanhxay Phongsavanh, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Nhà nước, Trưởng ban Phòng chống tham nhũng Trung ương Lào. Ảnh: TTXVN

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, sự hợp tác chặt chẽ giữa hai bên thời gian qua đã góp phần triển khai có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai nước, vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, thời gian tới, hai bên cần tiếp tục chân thành trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tham mưu cho hai Đảng, hai Nhà nước hoàn thiện hơn về thể chế và các quy định, pháp luật liên quan, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; phòng ngừa sai phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của mỗi Đảng, mỗi Nhà nước, bảo đảm các thỏa thuận cấp cao được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi cho hợp tác song phương.

Hai bên cần tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra, thanh tra, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, hội thảo và nghiên cứu thực tế, nhằm xây dựng đội ngũ có bản lĩnh chính trị, liêm chính, khách quan, công tâm và chuyên nghiệp. Các cơ quan cần xây dựng chương trình hợp tác cụ thể, thiết thực, gắn với sản phẩm có thể áp dụng vào thực tiễn mỗi nước.

Đồng chí Vanhxay Phongsavanh bày tỏ, Đảng, Nhà nước Lào luôn trân trọng và cảm ơn sâu sắc sự giúp đỡ to lớn, quý báu, chí nghĩa, chí tình mà Đảng, Nhà nước Việt Nam dành cho Lào trong suốt thời gian qua; hết sức trân trọng sự quan tâm tạo điều kiện, ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với sự hợp tác rất hiệu quả giữa hai cơ quan kiểm tra, thanh tra của hai nước.

Đồng chí Vanhxay Phongsavanh khẳng định, sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Thanh tra Chính phủ Việt Nam triển khai thực hiện hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước, đưa hợp tác giữa hai bên ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

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MINH DUY